Mauthausen-Komitee kritisiert Dinghofer-Doku

Mauthausen Komitee-Vorsitzender Willi Mernyi konfronterite ORF mit NSDAP-Mitgliedschaft von Franz Dinghofer, dem eine Doku auf ORF III gewidmet war

Die FPÖ hat ein Problem, wenn es darum geht herzeigbare Gründerväter ihrer Partei ans Licht zu holen. Wurde doch die Partei von teils schwerbelasteten ehemaligen Nationalsozialisten gegründet. Im Oberösterreicher Franz Dinghofer hat man aber einen Ahnherren aus dem Dritten Lager, den man gerne als "Verkünder der Republik", als der er 1918 auftrat, mit dem Nimbus des Vollblutdemokraten vor sich herträgt.

Dass er Verfechter der großdeutschen Idee war, stört die FPÖ wenig überraschend nicht, dass er auch bekennender Antisemit war, wie es scheint auch nicht. Das Dinghofer-Institut, dessen Präsident der ehemalige Dritte Nationalratspräsident und FPÖ-Politiker Martin Graf ist, verleiht jährlich die Franz-Dinghofer-Medaille – zuletzt an den W3-Verlag, der die rechtsextreme Zeitschrift "Zur Zeit" herausgibt.

Deutschösterreicher und Antisemit

Damit auch einem breiteren Publikum außerhalb der freiheitlichen Reihen Dinghofer in –ausschließlich positive – Erinnerung gerufen wird, dafür durfte eine ORF-Dokumentation am 23. Februar auf ORF III sorgen. In der Reihe Baumeister der Republik war sie dem gebürtigen Ottensheimer, der als Richter eine steile Politkarriere machte: Als Linzer Bürgermeister und später als Mitglied Provisorischen Nationalversammlung für Deutschösterreich, zu deren Präsident er gewählt wurde. Schweigen ab 1938 Dinghofer war in den 1920ern auch Justizminister unter Bundeskanzler Ignaz Seipel und am Ende seiner Karriere Präsident des Obersten Gerichtshofes.

Auf der Homepage des Dinghofer-Institutes oder auf Wkipedia ist ab 1938 so gut wie nichts zu Dinghofer zu lesen. Er starb 1956. Was nirgends erwähnt wurde – auch nicht in der Doku von Wolfgang Winkler und Birgit Mosser-Schuöcker: Dinghofer war Mitglied der NSDAP.

Die Recherchen des Mauthausen Komitees (MKÖ) und des Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus hierzu waren nicht besonders aufwendig, wie Robert Eiter vom Antifa-Netzwerk betont: "Ein kurzes Email an das Bundesarchiv in Berlin und wenige Tage später hatten wir Dinghofers Mitgliedskarte bei der NSDAP." Am ersten Juli 1940 wurde der Oberösterreicher Parteigänger und bekam die Nummer 8450902 (ein Bild der Karte liegt dem STANDARD vor).

"Medienpolitische Gründe"

Noch vor Ausstrahlung der Sendung auf ORF III im Februar hatten die Oberöstserreichischen Nachrichten "medienpolitische Gründe" hinter dem Porträt vermutet, dass im Beisein der FPÖ-Spitze präsentiert wurde – konkret einen Deal zwischen Intendant Alexander Wrabetz und dem Vorsitzenden des Stiftungsrates Norbert Steger (FPÖ). Graf bezeichnete es damals als "absurd", Dinghofer "in die Nähe des Nationalsozialismus" zu rücken. Publikumsrat und Vorsitzender des MKÖ, Willi Mernyi, beschwerte sich am Donnerstag im Publikumsrat des ORF über die Doku. "Dass diese Dokumentation einen überzeugten Antisemiten und Nationalsozialisten verklärt, macht sie nicht nur für Holocaust-Überlebende unerträglich, sondern für alle Gegner des Faschismus. Sie ist des ORF unwürdig und schadet seinem sonst hervorragenden Ruf", sagt Mernyi. (Colette M. Schmidt, 14.3.2019)