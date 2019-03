Shiffrin holt erstmals eine Speed-Kugel

Deutsche Rebensburg gewinnt finalen Super-G in Andorra vor Tamara Tippler und Federica Brignone

Soldeu – Nur Viktoria Rebensburg hat am Donnerstag beim Alpinski-Finale in Soldeu den ersten Weltcupsieg von Tamara Tippler verhindert. Die Österreicherin musst sich im Super-G der Deutschen um 0,15 Sek. geschlagen geben. Mikaela Shiffrin teilte sich Platz vier mit Nicole Schmidhofer. Das reichte der US-Weltmeisterin, um vor Schmidhofer erstmals auch eine Speed-Disziplinenwertung zu gewinnen. (APA; 14.3.2019)

Ergebnisse des Damen-Weltcup-Super-G am Donnerstag beim Finale in Soldeu:

1. Viktoria Rebensburg (GER) 1:23,91

2. Tamara Tippler (AUT) 1:24,06 +0,15

3. Federica Brignone (ITA) 1:24,25 +0,34

4. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:24,35 +0,44

4. Mikaela Shiffrin (USA) 1:24,35 +0,44

6. Jasmine Flury (SUI) 1:24,43 +0,52

7. Sofia Goggia (ITA) 1:24,47 +0,56

8. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:24,59 +0,68

9. Nadia Fanchini (ITA) 1:24,73 +0,82

10. Corinne Suter (SUI) 1:24,76 +0,85

11. Romane Miradoli (FRA) 1:25,11 +1,20

12. Joana Hählen (SUI) 1:25,25 +1,34

13. Stephanie Venier (AUT) 1:25,33 +1,42

14. Elena Curtoni (ITA) 1:25,59 +1,68

15. Wendy Holdener (SUI) 1:25,89 +1,98

16. Francesca Marsaglia (ITA) 1:26,35 +2,44

17. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:26,63 +2,72

18. Hannah Säthering (NOR) 1:27,22 +3,31

Ausgeschieden:

Ramona Siebenhofer (AUT)

Tina Weirather (LIE)

Damen – Gesamtwertung nach 33 Rennen:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2004

2. Petra Vlhova (SVK) 1235

3. Wendy Holdener (SUI) 959

4. Nicole Schmidhofer (AUT) 771

5. Viktoria Rebensburg (GER) 769

6. Federica Brignone (ITA) 764

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 675

8. Frida Hansdotter (SWE) 609

9. Stephanie Venier (AUT) 528

10. Ilka Stuhec (SLO) 507

11. Ramona Siebenhofer (AUT) 458

12. Michelle Gisin (SUI) 442

13. Katharina Truppe (AUT) 441

14. Anna Swenn-Larsson (SWE) 436

15. Katharina Liensberger (AUT) 415



Super G Damen (6):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 350

2. Nicole Schmidhofer (AUT) 303

3. Tina Weirather (LIE) 268

4. Viktoria Rebensburg (GER) 257

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 247

6. Tamara Tippler (AUT) 183

7. Lara Gut-Behrami (SUI) 178

8. Federica Brignone (ITA) 165

9. Stephanie Venier (AUT) 156

10. Jasmine Flury (SUI) 154

11. Ilka Stuhec (SLO) 153

12. Romane Miradoli (FRA) 119

13. Joana Hählen (SUI) 117

14. Sofia Goggia (ITA) 116

15. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 107