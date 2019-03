Golden State beendet NBA-Siegesserie Houstons

106:104-Auswärtssieg in Texas

Houston (Texas) – Titelverteidiger Golden State Warriors hat am Mittwoch (Ortszeit) die Siegesserie der Houston Rockets in der National Basketball Association (NBA) mit einem 106:104-Auswärtssieg beendet. Im letzten Viertel hatte das davor neunmal in Folge siegreich gebliebene Houston einen Rückstand von 14 Punkten noch fast wettgemacht. Beste Scorer waren Houstons James Harden (29 Punkte) bzw. Klay Thompson (30). (APA; 14.3.2019)

Mittwoch-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA):

Houston Rockets – Golden State Warriors 104:106

Phoenix Suns – Utah Jazz 97:114

Washington Wizards – Orlando Magic 100:90

Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 108:96

Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies 132:111

Miami Heat – Detroit Pistons 108:74