Sicherungshaft soll bis zu 18 Monate dauern können

Die Regierung konkretisiert ihren Vorschlag für eine Verfassungsänderung, der eine Erweiterung der Schubhaftbestimmung vorsieht

Wien – Das Justizministerium hat seinen Vorschlag für die von der Regierung geplante präventive Sicherungshaft präzisiert. Der Artikel 2 Ziffer 7 der Bundesverfassung, in dem es um Einschränkungen der persönlichen Freiheit geht, würde demnach erweitert. Ziel von Türkis-Blau ist es, dass als gefährlich eingestufte Asylwerber künftig inhaftiert werden können, bevor sie eine Tat begehen.

Konnex zur Abschiebung gekappt

Was es in Österreich bereits gibt, ist Schubhaft. Eine Bedingung dafür ist allerdings nicht eine potenzielle Bedrohung, die von einem Menschen ausgeht, sondern dass jemand bald abgeschoben werden soll und Fluchtgefahr besteht.

Für eine Sicherungshaft wäre zwar auch eine bevorstehende Abschiebung notwendig, allerdings müsse der "zeitliche Konnex zur Außerlandesbringung nicht unmittelbar" gegeben sein, heißt es auf STANDARD-Anfrage aus dem Justizressort. Sprich "gefährliche" Asylwerber, die aktuell nicht abgeschoben werden können, weil sie in ihrer Heimat etwa von Folter bedroht sind, könnten künftig in Sicherungshaft genommen werden.

Rechtsschutz in Verfassung

Konkret soll dafür jene Passage der Verfassung abgeändert werden, in der die Schubhaft geregelt ist. Derzeit heißt es dort: Eine Inhaftierung sei möglich, um "eine beabsichtigte Ausweisung oder Auslieferung zu sichern". Das Wort "beabsichtigt" soll nun gestrichen werden. Danach würde die Stelle um einen Passus erweitert, in dem "Verfahrensgarantien und Rechtsschutzbestimmungen" sichergestellt werden, betont man im Justizministerium.

Es solle also etwa in die Verfassung geschrieben werden, dass ein Richter die Gefährlichkeitseinschätzung der Behörde spätestens 48 Stunden nach der Inhaftierung überprüfen muss. Neu ist auch, dass sich die Regierung auf eine Maximaldauer für die Sicherungshaft festgelegt hat: Grundsätzlich betrage diese sechs Monate, in Ausnahmefällen könne sie bei anhaltender Gefährlichkeit allerdings auf bis zu 18 Monate verlängert werden. Der konkrete Gesetzesentwurf liegt aber noch nicht vor.

Treffen mit skeptischer Opposition

Für Donnerstagnachmittag haben die Klubchefs von ÖVP und FPÖ die Opposition zu einem Treffen geladen. Die Neos wollten erst gar nicht hingehen, da sie zuerst die Aufklärung des Anlassfalls in Dornbirn fordern. Die SPÖ entsendete den stellvertretenden Klubobmann Jörg Leichtfried. Allerdings erteilte er, wie angekündigt, den Regierungsparteien eine Absage. Es sei das erste und letzte Gespräch zu diesem Thema gewesen, bestätigte Leichtfried nach der kurzen Unterhaltung auf parlamentarischer Ebene.

Verständnis zeigten die Klubchefs der Regierungsfraktionen auch für das Anliegen der SPÖ, den auslösenden Fall in Dornbirn aufzuklären. Dazu habe es sogar eine Einigung gegeben, so Rosenkranz: Der ständige Unterausschuss des Ausschusses für innere Angelegenheiten solle sich damit befassen.

Entwurf in ein bis zwei Wochen

VP-Klubobmann August Wöginger und seiner blauer Kollege Walter Rosenkranz bekräftigten einmal mehr, dass es keine Alternative zu einer Verfassungsbestimmung gebe und der mutmaßliche Täter in Dornbirn auf Basis der bestehenden Rechtslage nicht inhaftiert werden hätte können. Gegenteilige Aussagen der Opposition "gehen ins Leere", sagte Rosenkranz. "Das haben wir geprüft."

Einen ausformulierten Gesetzesvorschlag werden die Sozialdemokraten allerdings am Donnerstag noch nicht erhalten. "Wir kennen ihn selber noch nicht", sagte Wöginger. Laut ihm wird der Text in "ein bis zwei Wochen" fertig sein.

Das Innenministerium arbeitet parallel dazu an einer Änderung des Fremdenpolizeigesetzes. Aber dazu liegt noch kein Entwurf vor. (Katharina Mittelstaedt, Günther Oswald, 14.3.2019)