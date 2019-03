Post steigert Gewinn 2018

Dividende soll um 1,5 Prozent steigen – Mitarbeiterstand bleibt stabil

Wien – Die Österreichische Post hat 2018 Ergebnis und Umsatz leicht gesteigert. Das Betriebsergebnis (EBIT) legte um 1,5 Prozent auf 210,9 Millionen Euro zu, beim Umsatz gab es ein Plus von einem Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Die positive Entwicklung im Paketgeschäft setzte sich fort (plus 11,5 Prozent), im Briefgeschäft hielt der Abschwung an (minus 2,5 Prozent). Für heuer wird ein stabiler Umsatz erwartet.

Bei der Dividende will Postchef Georg Pölzl noch einmal nachbessern, es wird einen Vorschlag für die Hauptversammlung von 2,08 Euro pro Aktie geben, ein Plus von 1,5 Prozent. Trotz des Einstiegs von Amazon in die Paketzustellung rechnet Pölzl mit einem weiteren Mengenwachstum im Paketbereich. "Oberste Priorität ist es, die Logistikkapazität der Österreichischen Post mittelfristig zu verdoppeln", so der Postchef am Donnerstag in einer Aussendung. Der Personalstand blieb mit 20.545 Vollzeitkräften auf Vorjahresniveau. (APA, 14.3.2019)