Thiem nach Sieg über Karlovic im Viertelfinale von Indian Wells

Österreichs Nummer eins zeigt gegen den Kroaten eine überzeugende Leistung und gewinnt klar in zwei Sätzen

Indian Wells – Dominic Thiem steht im Viertelfinale des 1000er-Turniers in Indian Wells. Der 25-jährige Österreicher setzte sich in einer knappen Stunde Spielzeit gegen den Kroaten Ivo Karlovic in zwei Sätzen 6:4,6:3 durch. Thiem zeigte nach einer überstandenen Erkrankung eine starke Leistung, servierte gut und hatte Antworten gegen das starke Service seines Gegners parat. Der 40-Jährige Karlovic hatte über das ganze Match keinen einzigen Breakball. Der Österreicher steht damit zum zweiten Mal im Viertelfinale von Indian Wells.

Thiem sagte nach dem Match: "Ich hab viel Respekt vor ihm, weil mit 40 Jahren noch in der Weltspitze zu spielen, ist sensationell. Der Platz war, weil es schon spät war, sehr langsam und daher hatte ich einige Returns am Schläger. Dennoch hab ich gute Returns gespielt."

Thiem trifft in der nächsten Runde entweder auf den Deutschen Philipp Kohlschreiber oder Gael Monfils aus Frankreich. (red. 14.3.2019)