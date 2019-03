Selbst in den USA wächst der Druck auf Boeing

Die USA lassen das Unglücksmodell Max 8 weiter fliegen. Der Billigflieger Norwegian fordert Schadenersatz

Der Flugzeugbauer Boeing gerät auch im eigenen Land unter Druck. Nachdem Europäer, Chinesen und andere Flüge der Boeing 737 Max bis auf weiteres verboten haben, mehren sich die Stimmen, die fordern, die Maschinen auch in den USA vorläufig nicht mehr starten zu lassen.

Wenn man nicht innehalte, sei das nächste Unglück bereits programmiert, warnt Richard Blumenthal, ein Demokrat, der den Neuenglandstaat Connecticut im Senat vertritt. Nach den Abstürzen in Äthiopien und zuvor in Indonesien gebe es allen Grund, besorgt, ja, alarmiert zu sein. Er jedenfalls, so der Senator, würde keinem aus seiner Familie raten, an Bord einer 737 Max zu gehen, solange die Zweifel nicht restlos ausgeräumt seien. Ähnlich sehen es Republikaner wie Ted Cruz oder Mitt Romney, die ihrerseits parlamentarische Anhörungen verlangen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Es ist einer der seltenen Fälle, in denen sich Politiker beider großer Parteien praktisch einig sind.

Schadenersatz

Als erste Airline fordert Norwegian Air Shuttle von Boeing Schadenersatz wegen des Flugverbots für das Modell 737 Max. "Wir erwarten von Boeing, diese Rechnung zu übernehmen", erklärte der Billigflieger. Norwegian strich am Mittwoch rund drei Dutzend Abflüge aus Skandinavien, buchte die Passagiere um und setzte andere Flugzeuge ein. Die finanziell angeschlagene Airline gehört zu den großen Abnehmern der neuen, spritsparsameren Version der Boeing 737 in Europa.

Die Federal Aviation Administration (FAA), die US-Luftfahrtbehörde, sieht dagegen keine Veranlassung für ein Verbot. Die Überprüfung aller verfügbaren Daten habe keine "systemischen Leistungsprobleme" bei dem Flugzeugtyp ergeben. Es gebe keine Grundlage, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen. In den Vereinigten Staaten sind es zwei Fluglinien, die die Boeing 737 Max 8 in ihre Flotte aufgenommen haben: Southwest Airlines hat 34 Maschinen gekauft, American Airlines 24. Beide erklärten, volles Vertrauen in den Jet zu haben. An der allgemeinen Verunsicherung ändert es freilich nichts, zumal bekannt wurde, dass Piloten in mindestens fünf Fällen bereits vor Monaten auf Probleme mit der Software hingewiesen haben.

Nase nach unten

Übereinstimmend berichteten sie der Raumfahrtbehörde Nasa, die unabhängig von der FAA Flugdaten sammelt, dass sich die Nase ihres Flugzeugs kurz nach dem Start plötzlich nach unten richtete. Ein Kapitän gab zu Protokoll, dies sei zwei bis drei Sekunden nach dem Einschalten des Autopiloten geschehen. Er habe den Autopiloten abgeschaltet, worauf die Maschine ihren Aufstieg normal fortgesetzt habe.

Indem die FAA den Eindruck erweckt, als gehe sie allzu routiniert über Einwände hinweg, ist sie gerade dabei, ihren guten Ruf zu verspielen. So jedenfalls sieht es Mary Schiavo, einst Generalinspekteurin im Verkehrsministerium, heute Rechtsanwältin. Man könne ein Flugzeugmodell nicht als sicher einstufen, wenn gerade zwei Maschinen dieses Modells vom Himmel gefallen seien, rügt sie. "Und wenn Sie die Gründe nicht kennen, dann spielen Sie mit dem Leben von Passagieren, wenn Sie darauf bauen, dass es nicht noch einmal passiert." Es drohe bleibender Imageschaden.

Hohe Flugsicherheit

In puncto Flugsicherheit sehen sich die USA als Nummer eins in der Welt, als die eine Nation, die für alle die Standards setzt. Auch in der jetzigen Debatte mangelt es nicht an Stimmen, die betonen, wie sicher das Fliegen ist. Das letzte große Unglück ereignete sich 2009 in der Nähe von Buffalo, wo 50 Menschen ums Leben kamen. Nun aber sieht es so aus, als gehe es einer Behörde vor allem darum, den Boeing-Konzern zu entlasten.

Tatsächlich ist sie eng mit ihm verbandelt. Hatte sie sich bis 2005 noch auf unabhängige Fachleute verlassen, um Sicherheitszeugnisse auszustellen, so stützt sie sich heute ganz wesentlich auf die Kapazitäten des Herstellers. Berichten amerikanischer Medien zufolge arbeiten Boeing-Ingenieure Tür an Tür mit den FAA-Prüfern, bisweilen übernehmen sie auch deren Aufgaben. Das Verfahren soll Zeit sparen und die von Personalnot geplagte Dienststelle entlasten. Nun gerät es genauso in die Kritik wie die sinnbildliche Drehtür, durch die Firmenmanager in die Politik wechseln und irgendwann wieder zurück.

Kaderschmiede

US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan arbeitete 31 Jahre für Boeing, bevor er ins Pentagon berufen wurde. Als die Feiern zur Amtseinführung Donald Trumps durch Spenden zu finanzieren waren, ließ Boeing-Konzernchef Dennis Muilenburg eine Million Dollar überweisen. Zuvor hatte er Trump in Mar-a-Lago besucht, dem Strandklub in Florida. Am Dienstag, schreibt die New York Times, griff er zum Hörer, um den Präsidenten zu beruhigen. Der hatte sich via Twitter mokiert über Flugzeuge, die "viel zu kompliziert" seien, als dass man sie noch fliegen könnte. Piloten würden nicht länger gebraucht, umso mehr Computerwissenschafter, stichelte Trump. "Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich will nicht, dass Albert Einstein mein Pilot ist." (Frank Herrmann aus Washington, 14.3.2019)