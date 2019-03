Android Q: Google veröffentlicht die erste Beta der neuen Softwaregeneration

Unterstützt sämtliche Pixel-Smartphones – Support für dunkle Themes und zahlreiche Privacy-Verbesserungen

Für viele Android-Nutzer mag selbst das aktuelle Android 9 "Pie" noch in weiter Ferne sein, bei Google ist man hingegen schon einen Schritt weiter. Mit der ersten Testversion für Android Q gibt es nun einen frühen Vorgeschmack auf die nächste Generation des mobilen Betriebssystem.

Neues

Eine der sichtbarsten Änderungen war schon im Vorfeld durchgesickert. Android Q bringt einen systemweiten Dark Mode für das Smartphone. Dabei werden also alle Dialoge und Einstellungen in ein dunkles Theme getaucht. Bis zur Verfügbarkeit der stabilen Version von Android Q sollen dann auch sämtliche Google-Apps entsprechend angepasst werden – oder zumindest jene, die auf vielen Geräten von Haus installiert werden. Dies inkludiert den Browser Chrome, bei dem gerade ein neuer Modus entwickelt wird, der auch Webseiten abdunkelt.

Privacy

Strukturell noch wichtiger: Google überarbeitet sein Berechtigungssystem in Hinblick auf die Privatsphäre der Nutzer. So ist es künftig möglich, Apps den Zugriff auf Standortinformationen ausschließlich im Vordergrund zu erlauben. Zudem gibt es ein neues Dashboard, das darüber informiert, welche Apps wie oft auf welche Berechtigungen zugegriffen haben. Zudem wird die Berechtigung für den Zugriff auf den lokalen Datenspeicher neu geregelt. Ziel ist es, die Datensammelmöglichkeiten durch Apps mit Storage-Berechtigung zu beschränken.

Download

Android Q Beta 1 steht für zunächst für sämtliche Smartphones der Pixel-Reihe von Google selbst zum Download. Dies ist vor allem eine gute Nachricht für die Käufer der ersten Pixel-Generation, war doch bis zuletzt nicht klar, ob diese das Update noch erhalten wird. Es ist davon auszugehen, dass Google im Verlaufe weiterer Testversionen die Verfügbarkeit auf einzelne Smartphones anderer Hersteller ausdehnt.

Ein komplettes Neueinrichten des Smartphones ist übrigens nicht notwendig, interessierte Pixel-Besitzer können in Kürze dem Beta-Programm beitreten, und bekommen die neue Version dann an ihr Gerät geschickt. Google betont allerdings, dass es sich hierbei um frühe Test-Release handelt, die ausschließlich für Entwickler gedacht ist. Entsprechend sind auch diverse Bugs zu erwarten. In den Release Notes liefert Google weitere Details dazu.

Insgesamt sind fünf Testversionen vorgesehen, die nächste gibt es dann passend zu Googles Entwicklerkonferenz I/O Anfang Mai. Üblicherweise behält sich der Softwarehersteller für diesen Event zahlreiche der neuen Funktionen zurück.

Zeitablauf

Einen Termin für die fertige Version dessen, was dann wohl offiziell unter dem Namen "Android 10" firmieren wird, gibt es derzeit zwar noch nicht. Der Zeitplan legt aber eine Veröffentlichung Anfang August nahe. (Andreas Proschofsky, 13.3.2019)