Gerhard Koch wird ORF-Landesdirektor in der Steiermark

Folgt auf Gerhard Draxler – Bestellung im März-Stiftungsrat

Wien – Gerhard Koch (57) wird wie erwartet neuer ORF-Landesdirektor in der Steiermark, der langjährige Chefredakteur im Landesstudio folgt auf Gerhard Draxler, der mit Ende April 2019 in Pension geht. Kochs Bestellung durch den ORF-Stiftungsrats erfolgt bei dessen nächster Sitzung am 28. März.

Koch ist seit 1985 im Aktuellen Dienst des Landesstudios tätig. Er war drei Jahre lang Sendungsverantwortlicher von "Steiermark heute" und acht Jahre lang Chef vom Dienst in der Radioinformation. Ab 1997 leitete er die Tagesredaktion von Radio Steiermark und war Stellvertreter des Radio-Programmchefs. 1999 wurde Koch dann Chefredakteur und TV-Verantwortlicher des Landesstudios.

Draxler war seit 2007 steirischer Landesdirektor; davor hatte er unter Generaldirektorin Monika Lindner als Informationsdirektor des ORF gedient, von 1998 bis 2002 hatte der Steirer das Landesstudio Kärnten geleitet.

Als möglicher neuer Chefredakteur wird Wolfgang Schaller (44) gehandelt, Chef vom Dienst beim Radio Steiermark. (APA, 13.3.2019)