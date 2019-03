TV-Tipps für Donnerstag, 14. März: Leo in Action, Politik am "Stammtisch"

Blood Diamond, Politik live, Am Schauplatz: Der glaubt, ich bin deppert!, Im Brennpunkt über Russland, Eco und Stöckl – mit Radiotipps

20.15 SAUBERMANN

Dokeins: Dirty Hanno – Umweltsünder wider Willen Hanno Settele trennt Müll und recycelt brav. Wie dieser Film zeigt, ist das aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und leider sitzen die Österreicher auch beim Recycling so manchem Mythos auf. Bis 21.00, ORF 1

20.15 DIAMANTEN

Blood Diamond (USA 2006, Edward Zwick) Leonardo DiCaprio muss sich als Diamantenhändler in Sierra Leone mit Kindersoldaten, korrupten Politikern und anderen Grausamkeiten herumschlagen. Dabei lernt er, dass Geld allein nicht glücklich macht. Grundsolides Actiondrama. Bis 23.00, ATV 2

foto: atv2

21.05 DISKUSSION

Politik live Ingrid Thurnher spricht mit Experten über den Brexit: Melanie Sully (Politikwissenschafterin), Alexander Christiani (ehem. österreichischer Botschafter in London), Tim Cupal (ORF-Korrespondent) und live aus London Cornelia Primosch (ORF-Korrespondentin). Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Der glaubt, ich bin deppert! Dieses Mal mit Leuten, die behaupten, dass sie von Verwandten, Nachbarn und Immobilienspezialisten über den Tisch gezogen worden wären, und vor Gericht ziehen. Bis 22.00, ORF 2

21.10 STEPHEN HAWKING

Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything, GB 2014, James Marsh) Bewegende Biografie nach Jane Hawkings Memoiren über ein Leben mit dem weltweit bekanntesten zeitgenössischen Astrophysiker Stephen Hawking. Eddie Redmayne nimmt mit großartiger Unterstützung von Felicity Jones den Kampf gegen die Nervenerkrankung ALS auf und erhielt dafür den Oscar und Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Bis 23.05, ORF 1

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Russland – Unsere Jahre mit Putin In der Reportage geht es um die überzeugten Wähler des russischen Präsidenten in Woronesch, der 500 Kilometer von Moskau entfernten Millionenstadt. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Nach dem Kuh-Urteil – Wandern auf eigene Gefahr? Gäste bei Michael Fleischhacker: Georg Strasser (ÖVP), Sarah Wiener (Bio-Bäuerin und grüne EU-Kandidatin), Florian Klenk (Falter), Paul Lang (Landwirt), Andreas Freisinger (Opfer einer Kuhattacke). Bis 23.25, Servus TV

22.25 DISKUSSION

Stammtisch Das Wirtshaus ist das Café Anzengruber, und die Gäste reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. In der neuen Diskussionssendung von ORF 3 darf es auch laut werden. Es gibt weder vorgegebene Themen noch eine Moderation. Die Wirtshausbrüder und -schwestern sind dieses Mal: Beate Klein (Unternehmerin), Sepp Fürthauer (Bergbauer), Yusuf Sümbültepe (Stadtführer), Gerald Pichowetz (Schauspieler), Angelika Prager (Rechtsanwaltsassistentin) und Pippa Galli (Sängerin). Bis 23.15, ORF 3

22.25 ARBEITSFRUST

Fish Tank (GB 2009, Andrea Arnold) Andrea Arnold bedient sich im Revier britischer Sozialrealisten wie Mike Leigh – nur dass bei ihr die Aussichten noch düsterer sind, das Leben noch prekärer ist. Harte Milieustudie mit Michael Fassbender und Katie Jarvis. Bis 0.20, 3sat

ifc films

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Boeing in Bedrängnis: Was bedeutet der Absturz für Wirtschaft und Sicherheit? Was Berufsunfähigkeitsversicherungen bringen. Wie der Antiquitätenhandel aus der Krise findet. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Gäste: Schriftsteller Ferdinand von Schirach, Kaiserurenkel Ferdinand Habsburg, Schauspielerin Katharina Stemberger, Psychologe Georg Fraberger. Bis 0.00, ORF 2

0.50 KLAMAUK

Das ist das Ende (This is the End, USA 2013, Seth Rogen, Evan Goldberg) Jay Baruchel besucht seinen Freund Seth Rogen in L. A. Gemeinsam gehen sie auf die Party von James Franco. Dort treffen sie nicht nur ihre Comedykollegen Jonah Hill, Craig Robinson und Danny McBride, sondern Rihanna und Emma Watson. Plötzlich beginnt der Weltuntergang. Bis 2.25, ORF 1