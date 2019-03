Klimamanipulation: Strenge Regeln für das Zähmen der Sonne

Ich verstehe diese Bedenken und stimme zu, dass unsere obersten gemeinsamen Prioritäten weiterhin darin bestehen müssen, die Emissionen zu senken, der Verwendung fossiler Brennstoffe ein Ende zu setzen, und einen kohlenstoffarmen, klimaresilienten und an den Menschen orientierten wirtschaftlichen Übergang zu fördern.

Viele Menschen scheuen sich vor dieser Debatte, insbesondere in internationalen Gremien. Sie fürchten, dass man damit höchst gefährlichen Ideen Tür und Tor öffnet und dass allein schon die Tatsache, dass man diesen Technologien überhaupt Aufmerksamkeit schenkt, den Druck zur Emissionsverringerung reduzieren würde.

Die Vereinten Nationen eignen sich am besten, wenn es darum geht, den Anforderungen des nun notwendigen Governance-Rahmenwerks Rechnung zu tragen. Nur durch die multilateralen Prozesse der Vereinten Nationen können wir sicherstellen, dass Geoengineeringtechnologien und deren mögliche Anwendungen nicht die Domäne einzelner Staaten bleiben. Das ist für die ökologische Nachhaltigkeit, die internationale Sicherheit und das Wohlergehen zukünftiger Generationen auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung.

Seit der industriellen Revolution wissen wir, dass Technologie kein Allheilmittel ist und dem menschlichen Wohlergehen nur zugutekommt, wenn alle Betroffenen die Chance erhalten, an ihrer Entwicklung teilzunehmen. Besonders relevant ist dieser Gedanke im Falle des Geoengineerings, da unser Wissen über diese Technologien und deren Auswirkungen nach wir vor begrenzt ist.

Aus diesem Grund fordern The Elders – ein weltweiter Zusammenschluss unabhängiger Führungspersönlichkeiten – die internationale Gemeinschaft auf, sich auf einen strengen Governance-Rahmen für Geoengineering zu einigen und diesen unverzüglich umzusetzen. Ein derartiges System der Entscheidungsfindung muss transparent, partizipativ und rechenschaftspflichtig sein. Auch die am stärksten Betroffenen müssen darin eine Stimme haben, und überdies sollte dieses System es allen Regierungen sowie nichtstaatlichen Interessengruppen ermöglichen, im Sinne einer fundierteren Entscheidungsfindung ein möglichst umfassendes Verständnis dieser neuen Technologien zu erlangen.

Wie im Falle der globalen Erwärmung werden die Folgen dieser Technologien grenzüberschreitend spürbar sein. Dadurch rücken diejenigen in den Fokus, deren Wort am wenigsten Gewicht hat – die Armen und Verletzbaren. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich umfassendere Bedrohungen des internationalen Friedens und der Sicherheit wie etwa Ressourcenknappheit und erzwungene Klimamigration verschärfen.

Obwohl die Verringerung der Treibhausgasemissionen höchste Priorität bleiben muss, ist dies nach Ansicht des zwischenstaatlichen Ausschusses der Vereinten Nationen für Klimaänderungen (IPCC) nicht ausreichend. Von mancher Seite wird mittlerweile vorgeschlagen, große Mengen an Kohlendioxid aus der Luft zu entfernen. Andere wiederum argumentieren, dass wir möglicherweise auch einfallende Sonnenstrahlung wieder in den Weltraum reflektieren müssen, um etwas mehr Zeit für die Reduktion und Eliminierung der Emissionen zu gewinnen.

Ban Ki-moon ist stellvertretender Vorsitzender der Gruppe The Elders. Von 2007 bis 2016 war er Uno-Generalsekretär. Er steht dem Ban Ki-moon Centre for Global Citizens in Wien und Seoul vor.

