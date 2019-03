Puchner gewinnt Soldeu-Abfahrt, Kugel an Schmidhofer

Mirjam Puchner fängt beim Saisonfinale noch Viktoria Rebensburg von der Spitze ab. Schmidhofer sichert sich die Abfahrtskristallkugel

Soldeu – Nicole Schmidhofer hat sich am Mittwoch beim Finale des Alpinski-Weltcups in Soldeu den Gesamtsieg in der Abfahrtswertung gesichert. Der Steirerin genügte der elfte Rang, um als erste ÖSV-Läuferin seit Renate Götschl vor zwölf Jahren die Trophäe zu erobern. Ihre Rivalin Ramona Siebenhofer musste sich im Feld der 21 Starterinnen beim Sieg der Salzburgerin Mirjam Puchner mit dem 19. Platz begnügen.

Schmidhofer gewann die Disziplinwertung mit 96 Punkten Vorsprung auf Stephanie Venier. Die Tirolerin landete in Andorra an der achten Stelle und schob sich in der Abfahrts-Schlusswertung als Zweite vor Siebenhofer. Damit gab es in der schnellsten Disziplin sogar einen Dreifach-Erfolg für die Damen von ÖSV-Trainer Roland Assinger, die in allen acht Rennen auf dem Podest standen und durch vier verschiedene Läuferinnen sechs Siege feierten.

Puchner kam nach einer längeren Rennunterbrechung mit Nummer 18 überraschend zu ihrem zweiten Weltcupsieg, sie lag 0,03 Sekunden vor der Deutschen Viktoria Rebensburg und 0,08 vor der Schweizerin Corinne Suter. Sie musste nach dem Sturz ihrer Landsfrau Cornelia Hütter, die bei ihrem Comeback-Rennen nach erster Diagnose eine Schulterluxation und eine Knieblessur erlitt, am Start lange warten.

Die Salzburgerin Puchner absolviert ebenfalls eine Comeback-Saison nach einem bei der WM 2017 in St. Moritz erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch und triumphierte zwei Jahre nach St. Moritz erneut beim Weltcup-Finale. "Das war sehr überraschend, ich bin ziemlich erleichtert", sagte die 26-Jährige im ORF. Sie habe zu Saisonbeginn schon Zweifel gehabt. "Die Verletzung hat mich geprägt. Jetzt kann ich das gut abschließen." (APA, 13.3.2019)

Abfahrt am Mittwoch beim Ski-Weltcup-Finale in Soldeu:

1. Mirjam Puchner (AUT) 1:32,91

2. Viktoria Rebensburg (GER) 1:32,94 +0,03

3. Corinne Suter (SUI) 1:32,99 +0,08

4. Nadia Fanchini (ITA) 1:33,13 +0,22

5. Tamara Tippler (AUT) 1:33,15 +0,24

6. Sofia Goggia (ITA) 1:33,26 +0,35

7. Nicol Delago (ITA) 1:33,29 +0,38

8. Stephanie Venier (AUT) 1:33,47 +0,56

9. Kira Weidle (GER) 1:33,65 +0,74

10. Tina Weirather (LIE) 1:33,81 +0,90

11. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:33,85 +0,94

12. Michaela Wenig (GER) 1:33,96 +1,05

13. Romane Miradoli (FRA) 1:34,03 +1,12

14. Federica Brignone (ITA) 1:34,04 +1,13

15. Ricarda Haaser (AUT) 1:34,10 +1,19

16. Juliana Suter (SUI) 1:34,21 +1,30

17. Jasmine Flury (SUI) 1:34,25 +1,34

18. Ester Ledecka (CZE) 1:34,33 +1,42

19. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:35,15 +2,24

Ausgeschieden: Cornelia Hütter (AUT), Joana Hählen (SUI)

Endstand Abfahrt (8):

1. Nicole Schmidhofer (AUT) 468

2. Stephanie Venier (AUT) 372

3. Ramona Siebenhofer (AUT) 354

4. Ilka Stuhec (SLO) 343

5. Kira Weidle (GER) 307

6. Corinne Suter (SUI) 288



Weiter:

11. Mirjam Puchner (AUT) 189

12. Viktoria Rebensburg (GER) 177

13. Cornelia Hütter (AUT) 175

14. Romane Miradoli (FRA) 169

15. Tina Weirather (LIE) 139

17. Tamara Tippler (AUT) 133

20. Ricarda Haaser (AUT) 116

29. Christina Ager (AUT) 57

30. Christine Scheyer (AUT) 56

33. Nina Ortlieb (AUT) 41

34. Anna Veith (AUT) 40

38. Nadine Fest (AUT) 24

41. Ariane Rädler (AUT) 13

Gesamtwertung nach 32 Bewerben:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1954

2. Petra Vlhova (SVK) 1235

3. Wendy Holdener (SUI) 943

4. Nicole Schmidhofer (AUT) 721

5. Federica Brignone (ITA) 704

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 675

7. Viktoria Rebensburg (GER) 669

8. Frida Hansdotter (SWE) 609

9. Stephanie Venier (AUT) 508

10. Ilka Stuhec (SLO) 507

11. Ramona Siebenhofer (AUT) 458

12. Michelle Gisin (SUI) 442

13. Katharina Truppe (AUT) 441

14. Anna Swenn-Larsson (SWE) 436

15. Katharina Liensberger (AUT) 415