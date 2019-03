Paris gewinnt letzte Abfahrt, Feuz holt sich die Kugel

Otmar Striedinger schafft es beim Saisonfinale in Andorra mit Platz drei aufs Stockerl

Beat Feuz hat am Mittwoch beim alpinen Weltcup-Finale in Soldeu seine Kristallkugel für den Gewinn der Abfahrts-Gesamt-Wertung erfolgreich verteidigt. Dem Schweizer reichte im Duell mit dem Italiener Dominik Paris ein 6. Platz, da nutzte Paris auch sein 12. Weltcupsieg nichts mehr. Paris siegte in 1:26,90 Minuten vor dem Norweger Kjetil Jansrud (+0,34) und dem Kärntner Otmar Striedinger (0,41).

Vincent Kriechmayr landete am Mittwoch auf dem fünften Tagesrang und sicherte sich damit in der Abfahrts-Gesamtwertung den dritten Rang hinter Feuz und Paris. Feuz gewann seine zweite Kugel mit 20 Zählern Vorsprung auf Paris. (APA, 13.3.2019)

Ergebnis der Weltcup-Abfahrt der Herren beim Finale in Soldeu vom Mittwoch:

1. Dominik Paris (ITA) 1:26,80

2. Kjetil Jansrud (NOR) 1:27,14 +0,34

3. Otmar Striedinger (AUT) 1:27,21 +0,41

4. Mauro Caviezel (SUI) 1:27,27 +0,47

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:27,28 +0,48

6. Beat Feuz (SUI) 1:27,44 +0,64

7. Josef Ferstl (GER) 1:27,49 +0,69

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:27,51 +0,71

9. Carlo Janka (SUI) 1:27,55 +0,75

10. Travis Ganong (USA) 1:27,57 +0,77

11. Matthias Mayer (AUT) 1:27,66 +0,86

12. Matthieu Bailet (FRA) 1:27,88 +1,08

13. Hannes Reichelt (AUT) 1:27,91 +1,11

. Johan Clarey (FRA) 1:27,91 +1,11

15. Lars Rösti (SUI) 1:28,01 +1,21

16. Steven Nyman (USA) 1:28,15 +1,35

17. Christof Innerhofer (ITA) 1:28,29 +1,49

18. Benjamin Thomsen (CAN) 1:28,45 +1,65

19. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:28,53 +1,73

20. Adrien Theaux (FRA) 1:28,75 +1,95

21. Bryce Bennett (USA) 1:28,91 +2,11

22. Gilles Roulin (SUI) 1:29,15 +2,35

* Weltcup-Punkte beim Finale nur für die Top-15

Endstand Abfahrt Herren (8):

1. Beat Feuz (SUI) 540

2. Dominik Paris (ITA) 520

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 339

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 284

5. Mauro Caviezel (SUI) 282

Weiter:

9. Max Franz (AUT) 222

10. Aksel Lund Svindal (NOR) 200

11. Otmar Striedinger (AUT) 197

12. Matthias Mayer (AUT) 197

15. Hannes Reichelt (AUT) 153

26. Daniel Danklmaier (AUT) 50

29. Christian Walder (AUT) 41

35. Johannes Kröll (AUT) 36

47. Christopher Neumayer (AUT) 14

51. Romed Baumann (AUT) 9