Jugendliche: Stress und Medienkonsum führen zu Kopfschmerzattacken

Drei von vier Jugendlichen leiden unter Spannungskopfschmerzen, Auslöser sind Stress in der Schule und zu viel Zeit vor dem Bildschirm

Stress in der Schule, in der Familie und in der Gesellschaft macht viele österreichische Kinder und Jugendliche zu Kopfschmerzpatienten. Dabei geht es vor allem um sogenannten Spannungskopfschmerz, so der Kinderarzt Reinhold Kerbl.

"Die Häufigkeit von Kopfschmerzen nimmt mit steigendem Alter zu. Im Alter von zwölf Jahren haben 90 Prozent der Kinder 'Kopfschmerzerfahrung'. Die Angaben über die Häufigkeit von Migräne schwanken in Studien zwischen 3,7 und 10,6 Prozent, beim Kopfschmerz vom Spannungstyp zwischen 0,9 und 72,8 Prozent", sagt Kerbl. Bis zum zwölften Lebensjahr könne man mit einem Anteil bei Spannungskopfschmerz von 60 Prozent rechnen, Migräne mache zwölf Prozent aus. Der Rest seien andere Kopfschmerzen.

Spannungskopfschmerz verursacht dumpfe, drückende Schmerzen – sie fühlen sich oft an wie ein "Reifen um den Kopf". Übelkeit und Erbrechen sind selten, anders als bei zumeist "einseitig" auftretender Migräne. Oft kommt es auch zu Muskelverspannungen.

Eine Umfrage unter 660 österreichischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren hat ergeben, dass drei von vier Jugendlichen zumindest einmal innerhalb von drei Monaten eine Kopfschmerzattacke haben. Bei einem Drittel ist das einmal pro Woche der Fall. Nur ein Viertel der Betroffenen hat schon einmal medizinischen Rat dazu bekommen.

Schulstress und Medienkonsum

In einer anderen in Österreich durchgeführten Umfrage unter Jugendlichen gaben diese zu 46 Prozent "Stress in der Schule" und zu 45 Prozent "Stress im Allgemeinen" als auslösende Faktoren für Kopfschmerzen an. Mütter von Jugendlichen sprachen zu 51 Prozent von Schulstress und zu 34 Prozent von "Stress im Allgemeinen". Lehrer bezeichneten zu 53 Prozent "Stress im Allgemeinen" als häufigen Auslöser von Kopfschmerzen bei ihren Schülern. Die Schulsituation wurde von ihnen nur zu 37 Prozent als Ursache angegeben. Davor rangierten bei den Lehrern als Gründe noch "zu viel Medienkonsum" bzw. "zu viel Zeit vor dem Bildschirm" mit 43 Prozent.

Kerbl empfiehlt jedenfalls, Kopfschmerz bei Kindern keinesfalls zu negieren, sondern mit dem Arzt abzuklären. Das Erkennen von auslösenden Faktoren wird durch das Führen eines Kopfschmerztagebuches erleichtert. Entspannungsverfahren und Stressbewältigungsstrategien helfen. Beim Spannungskopfschmerz können Mittel wie Ibuprofen oder Paracetamol (als Mittel zweiter Wahl) helfen. Bei Migräne gibt es speziell wirksame Medikamente. (APA, 13.3.2019)