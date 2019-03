London will bei ungeregeltem Brexit die Zölle auf 87 Prozent der Einfuhren streichen

Die britische Regierung will einstweilen auch auf Zollkontrollen an der Grenze zu Irland verzichten

London – Großbritannien will im Fall eines ungeordneten EU-Austritts die Einfuhrzölle drastisch reduzieren. Wie die Regierung in London Mittwochfrüh mitteilte, sollen Zölle auf 87 Prozent der Importe wegfallen. Das Vorhaben soll verhindern, dass Großbritanniens Wirtschaft und Konsumenten im Fall eines ungeregelten Brexits unter einem sprunghaften Preisanstieg zu kämpfen haben.

Auf bestimmte Produkte wie etwa Fleisch- und Milchwaren sollen Zölle bestehen bleiben. Dadurch will die britische Regierung Landwirte schützen. Vorübergehend sollen auch Zollkontrollen an der Grenze zwischen Nordirland und Irland wegfallen. Demnach sollen EU-Güter, die in die Nordirland verbleiben, einstweilen zollfrei sein. Landen die Güter über Nordirland in Großbritannien, würden aber Zölle fällig werden, hieß es seitens der Regierung von Premierministerin Theresa May.

Eine "Guardian"-Journalistin veröffentlichte die Zoll-Liste auf Twitter.

Der Plan – der nach ersten Informationen zwölf Monate lang gültig sein soll – wird allerdings nur dann in Kraft treten, falls die Briten die EU ohne Abkommen verlassen. Mays Regierung erklärte zeitgleich, dass ein Brexit mit Abkommen nach wie vor die angestrebte Lösung des Inselstaates sei. "Unsere Priorität ist, einen Deal mit der EU zu sichern, weil das Beeinträchtigungen unserer globalen Handelsbeziehungen verhindern würde", erklärte der Minister für Handelspolitik, George Hollingbery. (APA, red, 13.3.2019)