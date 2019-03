Britisches Unterhaus entscheidet heute über ungeordneten Brexit

Eine Mehrheit der Abgeordneten für einen Austritt ohne Abkommen gilt allerdings als unwahrscheinlich

London – Nächste Runde im Brexit-Abstimmungsmarathon: Am Dienstag stimmen die Abgeordneten des Unterhauses darüber ab, ob das Vereinigte Königreich mit oder ohne Deal aus der EU austreten soll. Es wird erwartet, dass sich eine Mehrheit gegen den ungeregelten Chaos-Brexit ausspricht. In diesem Fall würde die Regierung das als offizielle Position übernehmen, wie Premierministerin Theresa May ankündigte. Der Chaos-Brexit würde damit aber nicht für immer, sondern nur für den Moment ausgeschlossen werden.

Speaker John Bercow wird vor der Debatte allerdings noch entscheiden, welche Abänderungsanträge dem Unterhaus zur Abstimmung vorgelegt werden. Bis 12.30 Uhr (MEZ) können sie von Abgeordneten eingereicht werden, bisher liegen folgende "Amendments" vor:

"Standstill Agreements"-Amendment

Dieser Abänderungsantrag wurde von Abgeordneten der DUP und mehreren Konservativen eingereicht, darunter die Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg und Steve Baker von der "European Research Group". Er sieht eine Verschiebung des Austrittsdatums von 29. März auf 22. Mai vor sowie eine Verlängerung der Übergangsperiode von Dezember 2020 auf Dezember 2021. Für diesen Zeitraum sieht der Antrag keine Backstop-Regelung vor.



Kein No-Deal-Brexit-Amendment

Der vor allem von EU-Befürwortern eingereichte Abänderungsantrag sieht vor, den Brexit ohne Deal ein für alle Mal auszuschließen. Dieses Amendment hat bei der Abstimmung Ende Jänner bereits eine Mehrheit von 318 zu 310 Stimmen erhalten.

Verschiebung des Austrittsdatums

Nach der Abstimmung über die Amendments wird über den No-Deal-Brexit abgestimmt. Für den Fall einer Ablehnung steht schon am Donnerstag das nächste Votum auf dem Programm: Dann werden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier darüber entscheiden, ob der Austrittstermin verschoben werden soll. Dem müssten allerdings alle 27 EU-Mitgliedsstaaten zustimmen.

In verlängerten Verhandlungen würde wohl erneut der umstrittene Backstop im Vordergrund stehen – die Auffanglösung, die eine harte Grenze zwischen Irland und der britischen Region Nordirland verhindern soll. Der Plan sieht vor, dass das Vereinigte Königreich Mitglied der Zollunion bleibt, wenn sich beide Seiten bis zum Ende der Übergangsperiode (bisher: Dezember 2020) nicht auf die zukünftige wirtschaftliche Zusammenarbeit geeinigt haben.

Brexit-Hardliner fordern schon lange eine zeitliche Befristung des Backstops oder das einseitige Recht, ihn zu einem beliebigen Zeitpunkt zu beenden. Brüssel lehnt das ab. Ein möglicher Kompromiss könnte sein, London Mitspracherechte in der Handelspolitik einzuräumen, solange es Mitglied der Zollunion ist.

Niederlage im Parlament

Am Montag war Premierministerin May erneut mit ihrem Austrittspaket im Unterhaus gescheitert. Trotz neuer, knapp vor der Abstimmung mit Brüssel ausverhandelter Dokumente lehnten 391 Abgeordnete den Deal ab, nur 242 stimmten dafür. Die EU reagierte enttäuscht auf das Ergebnis und erklärte, der Ball liege in London, um eine Lösung zu finden. Die No-Deal-Vorbereitungen der EU seien laut EU-Chefverhandler Michel Barnier nun aber wichtiger als jemals zuvor.

Für den Fall eines Chaos-Brexits hat die Regierung am Dienstag Notfallpläne vorgelegt. Demnach sollen weiterhin 82 Prozent aller Importe aus der EU ohne Zölle nach Großbritannien eingeführt werden können. Zugleich sollen mehr Waren, die aus anderen Teilen der Welt auf die Insel geliefert werden, von Zöllen befreit werden. Der Anteil der zollbefreiten Importe würde damit von derzeit 80 auf 87 Prozent steigen. Damit sollen die Auswirkungen von befürchteten Preissteigerungen nach einem No-Deal-Brexit für die britischen Verbraucher abgefangen werden.

Außerdem soll auf Zollkontrollen an der Grenze zu Irland verzichtet werden. Diese Maßnahmen sollen allerdings nur für eine befristete Zeit gelten, bis sich Großbritannien mit der EU-Kommission und der irischen Regierung auf eine dauerhafte Regelung zur Vermeidung einer "harten Grenze" verständigt hat.

David Cameron befürchtet "Katastrophe"

Der frühere britische Premierminister David Cameron hat vor einem EU-Austritt ohne Abkommen gewarnt. "Das wäre eine Katastrophe für unser Land", sagte er am Mittwoch dem Fernsehsender Sky News. Die nächsten Schritte seien, einen solchen No-Deal-Brexit zu verhindern und sich um eine Verlängerung der Austrittsfrist zu bemühen. Trotz der zweiten Abstimmungsniederlage Mays stehe er weiter hinter dem Kurs der Regierungschefin, sagte Cameron. "Ich habe die Premierministerin und ihre Versuche, einen Deal zu einer engen Partnerschaft zu haben, immer unterstützt. Sie hat weiter meine Unterstützung. Das ist das Richtige, was zu tun ist."

Unter Cameron als Premier hatten die Briten im Juni 2016 mehrheitlich für einen EU-Austritt gestimmt. Für viele in Europa war das Votum damals überraschend gekommen. Cameron trat nach dem Referendum zurück. Seine Nachfolgerin wurde May. (maa, APA, 13.3.2019)