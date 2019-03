Geld für Platz auf Eliteuni: Schauspielerin Huffman wieder auf freiem Fuß

"Desperate Housewife" soll 15.000 Dollar gezahlt haben, um ihre älteste Tochter in eine Eliteuni zu bringen

Los Angeles/Boston – Die US-Schauspielerin Felicity Huffman ("Desperate Housewives"), die zusammen mit anderen wohlhabenden Eltern in einen Bestechungsskandal um die Aufnahme ihrer Kinder in Elite-Universitäten verwickelt ist, hat nach ihrer Festnahme eine Kaution hinterlegt. Nach US-Medienberichten kam Huffman Schauspielerin nach einem Gerichtstermin in Los Angeles zunächst am Dienstag wieder auf freiem Fuß.

Ende März muss sie vor Gericht in Boston (US-Staat Massachusetts) erscheinen. Die Schauspielerin Lori Loughlin (54) aus der Sitcom "Full House" sollte am Mittwoch in Los Angeles vor den Richter treten.

Huffman und Loughlin zählen zu fast 50 Angeklagten, denen die Staatsanwaltschaft in Boston unter anderem die Zahlung von Bestechungsgeldern vorwirft, um damit ihre Kinder an prestigeträchtigen Hochschulen wie Yale oder Stanford unterzubringen. Huffman soll laut Anklage 15.000 Dollar (13.303,77 Euro) Schmiergeld gezahlt haben, um zu erreichen, dass Antworten ihrer ältesten Tochter beim landesweiten Einstufungstest SAT nachträglich aufgebessert werden. (APA, 13.3.2019)