Sozialhilfe neu: Länder müssen Bonus für Behinderte gewähren

Die Reform der Mindestsicherung nimmt am Mittwoch die nächste Hürde. Ihren Kritikern kommt die Regierung nur punktuell entgegen. Bei Behinderten, Lehrlingen und Exhäftlingen wurde noch nachgebessert

Wien –An Kritik mangelte es nicht. Mehr als tausend Seiten an Stellungnahmen trudelten auf den ersten Entwurf der türkis-blauen Regierung zur Reform der Mindestsicherung, die künftig wieder Sozialhilfe heißen wird, ein. Der überwiegende Teil fiel negativ aus. In den vergangenen Wochen wurden die Einwände gesichtet. Allzu viel geändert wird nun aber nicht, wie Verhandler am Dienstagabend erklärten. Am Mittwoch wird der leicht modifizierte Entwurf im Ministerrat beschlossen.

Änderungen gibt es vor allem in drei Bereichen:

Behinderte: Für Behinderte ist eine um 18 Prozent höhere Leistung vorgesehen. Laut dem neuen Entwurf müssen die Länder, die für die Sozialhilfe zuständig sind, diesen Bonus auch gewähren. In der ursprünglichen Version war noch eine Kann-Bestimmung vorgesehen. Sofern es in den Ländern noch zusätzliche Leistungen für Behinderte gibt, dürfen diese ebenfalls weiterhin gewährt werden. Eine Deckelung der Geld leistung ist bei dieser Gruppe nicht vorgesehen. Klargestellt wird auch: Behinderte, die in (betreuten ) Wohngemeinschaften leben, haben vollen Anspruch.





An den zentralen Eckpunkten wird trotz zahlreicher verfassungsrechtlicher Bedenken hingegen festgehalten.

Degressives Modell: Die Leistung für Einzelpersonen richtet sich wie bisher nach der Ausgleichszulage (zuletzt 863 Euro). Die Zuschläge für Kinder sinken rasch ab. Für das erste gibt es noch 25 Prozent, für das zweite nur noch 15 und ab dem dritten nur noch fünf Prozent. Dieses stark degressive Modell wurde von zahlreichen Experten als möglicherweise verfassungswidrig, weil unverhältnismäßig, bezeichnet.





In der Begutachtung hatten dennoch zahlreiche NGOs, kirchennahe Einrichtungen und Wissenschafter vor Kürzungen bei den Kinderzuschlägen und einem steigenden Armutsrisiko gewarnt. Die Regierung sieht die Reform hingegen als Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit im Vergleich zu Geringverdienern.

Ihr Entwurf soll im Mai den Nationalrat passieren. Bis Jahresende müssten die Länder Ausführungsgesetze beschließen. Wien hat bereits damit gedroht, die Vorgaben nicht umsetzen zu wollen und den Verfassungsgerichtshof anzurufen. (Günther Oswald, 12.3.2019)