Fraunhofer Austria will Grundfinanzierung aus Österreich

Fraunhofer Austria Research GmbH feiert zehnjähriges Bestehen und will Umsatz auf jährlich zehn Millionen Euro steigern

Wien – Eine Beteiligung der öffentlichen Hand wünscht sich Fraunhofer Austria anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Österreich-Ablegers der auf angewandte Forschung spezialisierten Gesellschaft. Nach dieser langen Zeit sei es zunehmend schwerer zu argumentieren, dass die Grundfinanzierung weiter aus deutschen Steuergeldern kommt, so der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Reimund Neugebauer.

Seit Ende 2008 besteht die Fraunhofer Austria Research GmbH als selbstständige Auslandsgesellschaft der deutschen Fraunhofer Gesellschaft, mit rund 27.000 Mitarbeitern die größte Organisation für angewandte Forschung in Europa. Operativ tätig ist Fraunhofer Austria mit seinen Standorten in Wien und Graz, sowie seit 2016 auch mit einer Niederlassung im Tiroler Wattens, seit April 2009, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.

"Kritische Masse"

Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz des Österreich-Ablegers 4,2 Mio. Euro. Dem Finanzierungssystem der Gesellschaft zufolge kommt rund ein Drittel des Budgets im Rahmen der Grundförderung von der öffentlichen Hand, wie Neugebauer erklärte. Im Falle von Fraunhofer Austria war das bisher Steuergeld aus Deutschland. Für Neugebauer sollten diese aktuell "überschaubaren" rund 1,4 Mio. Euro jährlich zukünftig aus Österreich kommen. Man habe hierzulande eine "kritische Masse" erreicht, nun müsse auch die Grundfinanzierung aus dem österreichischen Budget kommen, so der Fraunhofer-Präsident, der auf Gespräche mit dem Finanz- und dem Infrastrukturministerium verwies.

Die Institute mit Fokus auf "Produktions- und Logistikmanagement" in Wien und "Visual Computing" in Graz, sowie das Innovationszentrum "Digitale Transformation der Industrie" in Tirol zählen momentan 77 Mitarbeiter. In den kommenden fünf Jahren wolle man in Österreich rund 100 Mitarbeiter beschäftigen und den Umsatz auf zehn Millionen Euro erhöhen, wie die beiden Austro-Ko-Geschäftsführer Wilfried Sihn und Dieter W. Fellner betonten. Weiter wachsen will man vor allem als Forschungspartner für heimische Unternehmen im "absoluten Topthema" Industrie 4.0 und Digitalisierung, so Sihn. Nun gelte es in Sachen Grundfinanzierung die österreichische Politik zu überzeugen. (APA, 12.3.2019)