Europäische Flugaufsicht sperrt Luftraum für neue Boeing-Flugzeuge

Österreich und viele weitere EU-Staaten sperrten bereits zuvor ihren Luftraum für die Boeing 737 Max 8. Die USA verzichten auf diesen Schritt

Wer setzt noch auf die Boeing 737 Max 8?

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien hat US-Flugzeugbauer Boeing Montagabend ein Softwareproblem eingeräumt. Das soll auch mitverantwortlich sein für den Crash eines Lion-Air-Fliegers des gleichen Modells Ende Oktober 2018. Die US-Luftfahrtbehörde FAA forderte ein Update der Software, die soll laut Boeing in den nächsten Wochen erfolgen. Ein Flugverbot sprach die FAA vorerst nicht aus und verwies auf laufende Ermittlungen.

Diesen Schritt vollzogen dafür am Dienstag die europäische Flugaufsicht Easa, zahlreiche EU-Staaten und zahlreiche Fluggesellschaften. Unter anderem Österreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Australien und Singapur schlossen ihre Lufträume für diese Flugzeuge. "Sicherheit ist in der Luftfahrt oberste Priorität. Offenbar gibt es bei diesem Boeing-Typ massive Probleme, die letztlich auch der Grund für zwei Abstürze gewesen sein dürften", wurde Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) in einer Aussendung am Dienstagnachmittag zitiert. Am Montag hatte er noch auf die Zuständigkeit der Europäischen Flugsicherheitsbehörde (Easa) verwiesen.

Norwegian Air und der weltgrößte Reisekonzern Tui erklärten ebenfalls, auf die Maschinen zu verzichten. Southwest und American Airlines, die die meisten Flugzeuge dieses Modells besitzen (siehe Grafik), erklärten wie einige andere, weiter in diese Maschinen zu vertrauen. Ein Sprecher dementierte Gerüchte, es sei ein europaweites Flugverbot geplant.

Im US-Senat forderten Mitt Romney und Elizabeth Warren ein Flugverbot durch die FAA, Präsident Donald Trump kritisierte über Twitter zu viel Computertechnologie in der Luftfahrt: "Ich will keinen Albert Einstein als meinen Piloten."

grafik: der standard

Wie lange dauern Absturzuntersuchungen?



Der österreichische Luftfahrtexperte Thomas M. Friesacher verweist im Gespräch mit dem STANDARD auf das Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt. Darin ist festgelegt, dass das Land, auf dessen Gebiet der Unfall stattfand, die Untersuchung leitet. Ereignete sich der Vorfall in internationalen Gewässern, übernimmt das Land, in dem das Flugzeug registriert war. Jene Länder, in denen die Maschine und wesentliche Komponenten des Fliegers gebaut wurden, entsenden Experten.

Wichtig ist laut Friesacher, dass dabei ohne Schuldzuweisung die Unfallursache untersucht wird. "Alle Parteien legen dabei alle relevanten Daten auf den Tisch. Zeugenaussagen finden in einem sehr geschützten Rahmen statt."

Einen Monat nach dem Unfall erscheint ein vorläufiger Bericht. In der Regel wird nach sechs Monaten ein Zwischenbericht, nach einem Jahr ein Abschlussbericht vorgelegt. Das sei nicht verpflichtend, habe sich aber so eingebürgert, sagt Friesacher, der auch Linienpilot und Pilotenausbilder ist. Ist das nicht möglich, wird jedes Jahr ein weiterer Zwischenbericht veröffentlicht.

Wie lange das bei komplizierteren Unfällen dauern kann, ist schwer zu sagen, denn natürlich "ist jeder Absturz unterschiedlich", sagt der österreichische Luftfahrtexperte Kurt Hofmann.

foto: afp/ben stansall Hier noch in der Luft, muss die Boeing 737 Max 8 nun vielerorts am Boden bleiben.

Wie werden neue Flugzeuge zugelassen?



Hier gibt es laut Experte Kurt Hofmann klare und strenge Vorgaben. Mit Testflugzeugen eines neuen Modells, in der Regel vier bis sechs, werden tausende Flugstunden absolviert, um alle Flugzeugkomponenten gründlich zu überprüfen. Das dauert in der Regel sechs Monate. Je mehr Testflugzeuge zur Verfügung gestellt werden, desto schneller läuft das Verfahren ab. Zur Orientierung: Beim Airbus A350-1000 waren laut Hofmann 1600 Teststunden zu absolvieren.

Die erste Prüfung, um eine behördliche Zertifizierung zu erhalten, muss bei der für die Region zuständigen Behörde absolviert werden. Im Fall von US-Flugzeugbauer Boeing ist das die US-Luftfahrtbehörde FAA. Grundsätzlich muss diese Prüfung bei jeder regionalen Flugbehörde absolviert werden, so auch bei der Europäischen Flugsicherheitsbehörde (Easa). Allerdings greifen hier Harmonisierungseffekte, sodass dies, sobald eine erste Zertifizierung vorliegt, in der Regel schneller abläuft. Vor allem FAA und Easa, sagt Friesacher, sind dabei die weltweit dominanten Flugbehörden, nach denen sich die anderen in der Regel richten.

Rascher läuft das Prozedere bei Nachfolgemodellen ab, denn hier sei laut Hofmann schon vieles bekannt. Das trifft auf die zweimal abgestürzte Boeing 737 Max 8 zu, ist sie doch die Weiterentwicklung der 737-800.

Wie werden Piloten nachgeschult?

Bei neuen Modellen gibt es für Piloten Schulungen, die laut Friesacher zwischen fünf Wochen und zwei bis drei Monaten dauern können. Im Fall des Nachfolgemodells Boeing 737 Max 8 greift das sogenannte Common Type Rating. Das berechtigt Piloten zum Fliegen bestimmter Flugzeugtypen.

Dabei gibt es in der Regel Unterschiedsschulungen für die neuen Elemente. Friesacher spricht dabei grundsätzlich von fünf mal vier Stunden im Flugsimulator. Aus finanziellen Gründen versucht der Flugzeugbauer, die Schulungen so gering wie möglich zu halten, um möglichst viele Käufer zu lukrieren. Generell, sagt Friesacher, "führt jede seriöse Fluglinie selbst bei kleinsten Veränderungen Schulungen durch".

Dass es jetzt bei Piloten, die noch eine Boeing 737 Max 8 fliegen, noch zu Nachschulungen kommt, hält er für unwahrscheinlich. Überhaupt, sagt er, würde er auch jetzt noch in eines dieser Flugzeuge einsteigen, denn "es sind alle gesetzlichen Vorlagen erfüllt".

Zwar seien jetzt 157 Menschen gestorben, "das ist natürlich eine traurige Nachricht", doch in Relation zu den Toten im Straßenverkehr sei es "eine verschwindend kleine Zahl". Außerdem: Bei etwa 46 Millionen Flügen weltweit im vergangenen Jahr gab es 62 Unfälle. Daher, sagt Friesacher: "Das Luftfahrtsicherheitssystem funktioniert." (Kim Son Hoang, 12.3.2019)