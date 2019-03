"Mbappe oder Neymar?" "Am liebsten beide"

Reals polternder Klubboss Perez verspricht Zidane "drei Superverstärkungen"

Madrid – Am Tag eins nach der Rückkehr von Zinedine Zidane zu Real Madrid schien die spanische Hauptstadt im Glück zu schwelgen. "Der Held kehrt zurück", war am Dienstag auf Seite eins der Sportzeitung "Marca" zu lesen. Eine Anhängerin jubelte im Fernsehen laut: "Ja, ich bin happy, ich fühle mich wie im Rausch!"

Trotz der sportlichen Krise des Teams um Weltfußballer Luka Modric und Kapitän Sergio Ramos sah man auf den Straßen wieder mehr Menschen im weißen Trikot herumlaufen. "Zizou" macht die Königlichen wieder glücklich – aber wohl nicht alle.

Von Zidane wird nämlich eine Runderneuerung des Kaders erwartet und gefordert – von Fans, Medien und Club-Boss Florentino Perez. Der milliardenschwere Baulöwe habe den Franzosen nur deshalb zu einem Comeback, 284 Tage nach dessen Rücktritt, überreden können, weil er ihm – neben einem lukrativen Vertrag bis 2022 – auch "uneingeschränkte Macht" bei der Gestaltung des Kaders garantiert habe, schrieb die Zeitung "AS". Und er habe ihm "drei Superverstärkungen" versprochen.

Bale wird gehen

Bei seinem Abgang hatte Zidane von Abnutzungserscheinungen gesprochen und davon, dass das Team nach drei Champions-League-Triumphen en suite Veränderung brauche, um wieder zu gewinnen. Der 46-Jährige hatte Recht. Madrid hat keine reellen Titelchancen mehr. In der Champions League schied man als Titelverteidiger schon im Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam aus. Und in der Liga hat das Team zwölf Punkte Rückstand auf den Richtung Titelverteidigung marschierenden Erzrivalen FC Barcelona, an dem man auch im Cup-Halbfinale gescheitert war.

Es ist kein Geheimnis, dass Zidane im Sommer vor allem den verletzungsanfälligen und oft lustlos wirkenden Gareth Bale loswerden wollte, Perez sich indes dagegen stemmte, weil er in dem von ihm für rund 100 Millionen Euro geholten Stürmer aus Wales einen künftigen Weltfußballer sah. Doch auch unter den gescheiterten Zidane-Nachfolgern Julen Lopetegui und Santiago Solari konnte Bale nicht überzeugen. Zidane sprach bei seiner Präsentation am Montag Worte aus, die für den Franzosen ungewöhnlich klar sind: "Einige Dinge werden wir ändern müssen."

Bale, der Zidane nach dessen Rücktritt kritisiert hatte, wird sich wohl auf die Suche nach einem neuen Club machen (müssen). Weit oben auf der Liste derjenigen, die gehen sollen, steht nach Medieneinschätzung auch Mittelfeldtalent Dani Ceballos. Andere wie Toni Kroos, Marcelo und Isco dürfen nun auf ihre guten Leistungen in der ersten Zidane-Ära setzen. Marcelo und Isco standen laut Medien bereits kurz davor, Cristiano Ronaldo nach Juventus Turin zu folgen.

Profis auf der Waage

Der frühere Weltmeister Jorge Valdano, der Real als Ex-Profi, -Trainer und -Sportdirektor bestens kennt, meinte im Fernsehen, viele Profis würden sich nun wieder ins Zeug legen müssen, "wenn sie bleiben wollen". Zidane habe mehr Autorität als Solari. Nach Medienberichten hatte zum Beispiel Isco Anordnungen des letzten Trainers nicht befolgt und sich etwa nicht wiegen lassen. Valdano: "Madrid war im freien Fall, und Zizou wurde als eine Art Fallschirm geholt. Richtige Entscheidung, denn Zinedine kann nun die Erneuerung des Kaders mit etwas Zeit durchführen."

Wunschspieler Nummer eins ist wohl Kylian Mbappe. Der französische Weltmeister beteuerte zwar, er wolle auch nach dem frühen Champions-League-Aus bei Paris Saint-Germain bleiben. Doch Perez sagte hierzu: "Zidane und Mbappe sind beide Franzosen, da geht vielleicht etwas." Mbappes brasilianischer Clubkollege Neymar hatte sich jüngst beim Karneval in Rio sogar selbst "angeboten". "Jeden Spieler, an dem Real Madrid interessiert ist, würde es reizen, dort zu spielen", meinte der 27-Jährige. "Mbappe oder Neymar?", wurde Perez am Montag gefragt. "Am liebsten beide", lautete die Antwort des Baulöwen. (APA, 12.3.2019)