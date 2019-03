Vorwerks neuer Thermomix erhitzt die Gemüter

Käufer des älteren Modells fühlen sich am Schmäh geführt

Wuppertal – "Weil kochen Freude macht", so bewirbt Vorwerk seinen neuen Thermomix TM6. Nun macht das Gerät zwar Schlagzeilen, aber nicht wegen seiner neuen Funktionen, sondern weil Käufer des Vorgängermodells sich durch den überraschenden Modellwechsel bei dem über 1.000 Euro teuren Luxus-Küchengerät am Schmäh geführt fühlen.

In den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter machten sie ihrem Ärger in den vergangenen Tagen Luft. Die Reaktion von Vorwerk auf den Unmut der Kunden fällt allerdings verhalten aus. "Wir bedauern, dass einige unserer Kunden verärgert sind", hieß es am Dienstag im Unternehmen.

Der Auslöser des Streits: Rund fünf Jahre nach der Einführung des Thermomix TM5 hatte Vorwerk am vergangenen Freitag überraschend das Nachfolgemodell TM6 vorgestellt. Das 1.359 Euro teure Edel-Küchenaccessoire bietet eine Reihe neuer Funktionen vom Vakuum-Garen, über das Garen bei Niedrigtemperaturen bis zum das Anbraten. Der Thermomix sei damit "in eine noch höhere Kochliga aufgestiegen", warb Vorwerk.

Das neue Gerät ist für Vorwerk von enormer Bedeutung. Jahrelang war der Thermomix der größte Wachstumstreiber bei dem deutschen Unternehmen. Doch brachen die Verkaufszahlen des alten Modells zuletzt ein. Allein 2017 ging der Thermomix-Umsatz um fast 13 Prozent zurück.

Ärger bei Kunden

Bei den Kunden stieß die Ankündigung dennoch nicht auf ungeteilte Begeisterung. Vor allem Kunden, die in den vergangenen Monaten noch eines der teuren alten Geräte gekauft hatten, ärgerten sich über den Coup. Eine Kundin klagte etwa: "Warum werden Kunden bei der Bestellung nicht daraus hingewiesen, dass in den nächsten Monaten ein neues Modell erscheint?!". Und fügt dann noch hinzu: "Mein 8 Wochen alter Tm5 war mein erstes und letztes gekauftes Produkt von euch." Eine andere Thermomix-Besitzerin meinte: "So geht man nicht mit seinen Kunden um."

Vorwerk bietet bisher nur Kunden, die zwischen dem 20. Februar und dem 8. März einen Thermomix gekauft haben, einen Wechsel auf das Nachfolgemodell an und will darüber offenbar auch nicht hinausgehen. "Eine Änderung dieser Regelung ist nicht vorgesehen", betonte das Unternehmen. Generell sei bei einem Modellwechsel eine Übergangsphase nicht zu vermeiden. Und egal wann man einen Gerätewechsel ankündige, immer werde es einige Kunden geben, die kurz zuvor ein neues Gerät erworben hätten und deshalb enttäuscht seien.

Einige Thermomix-Besitzer wollen sich mit dieser Argumentation aber nicht abfinden und spielen offenbar sogar mit dem Gedanken an eine Musterfeststellungsklage gegen den Hersteller. Der Facebook-Account "Musterfeststellungsklage Thermomix Tm5 Tm6" bekam jedenfalls innerhalb weniger Tage mehr als 1.400 "gefällt mir"-Bekundungen.

Der Leiter der Rechtsabteilung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Thomas Bradler, dämpfte allerdings Hoffnungen der Vorwerk-Kunden, gerichtlich gegen das Vorgehen des Herstellers vorgehen zu können. "Ich sehe keinen Anhaltspunkt für eine Klage. Es gibt keine Pflicht, ein neues Gerät anzukündigen", meinte er. "Es reicht nicht, wenn die Leute enttäuscht sind." (APA, 12.3.2019)