Mieten: Richtwerte steigen um mehr als vier Prozent

Mieten im Altbau steigen mit 1. April auf 5,81 Euro pro Quadratmeter

Jetzt ist es amtlich: Die Richtwerte, die die Basiswerte für die Mieten in Altbauwohnungen darstellen, steigen mit 1. April um 4,12 Prozent. Der Wiener Richtwert steigt damit von bisher 5,58 auf 5,81 Euro, wie vom STANDARD bereits berichtet. Die neuen Richtwerte wurden am Dienstag per Bundesgesetzblatt veröffentlicht.



Die letzte Anhebung der Richtwerte fand im April 2017 statt, laut Richtwertgesetz ist sie alle zwei Jahre vorgesehen. 2016 wurde die Richtwertanhebung ausgesetzt. Die SPÖ hatte zuletzt gefordert, die Anhebung auch heuer mittels "Mietrechtlichem Inflationslinderungsgesetz" auszusetzen. (mapu, 12.3.2019)