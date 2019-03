TV-Tipps für Mittwoch, 13. März: Die perfekte Welle, Dirty Harry und Kinder, Küche, Chaos

Dirty Harry (USA 1971, Don Siegel) "Go ahead, make my day!" Mit Clint Eastwood in der Rolle des zynischen Inspector Harry Calahan prägte Regisseur Don Siegel einen Archetypus des Actionkinos, nachhaltige San-Francisco-Bilder inklusive. Bis 0.55, Kabel 1

21.00 DOKUMENTATION Unsere Geschichte: Als der Country in den Norden kam Mit Countryklängen entwickelte sich Hamburg Anfang der 1970er-Jahre zum "Nashville der Bundesrepublik". Die Doku spürt der Frage nach, warum Countrymusiker und Squaredancer ausgerechnet in der Hafenstadt aktiv wurden. Bis 21.45, NDR

Goldener Käfig Vorstadt: Emmanuelle Devos als gelangweilte Hausfrau Juliette in "Kinder, Küche, Chaos", Arte, 20.15 Uhr.

Re: Die perfekte Welle Der portugiesische Küstenort Nazaré mag klein sein. Wegen der gigantischen Wellen, die an Land rollen, ist er aber ein Mekka für Big-Wave-Surfer. Bis 20.10, Arte

Radiotipps für Mittwoch

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Journalist im Krisengebiet Der deutsche Journalist Wolfgang Bauer im Gespräch mit Natasa Konopitzky über seine Motivation, Krisenreportagen zu schreiben, seinen Umgang mit Angst und seinen Glauben an das Gute im Menschen. Bis 13.55, Ö1

15.00 MAGAZIN

Connected: Wortlaut Zum Start des Kurzgeschichtenwettbewerbs von FM4 kommt die Organisatorin Zita Bereuter ins Studio und erzählt vom Thema, von der Jury und davon, was man sonst noch wissen muss. Bis 19.00, FM4

15.30 MAGAZIN

Moment – Leben heute: Briten in Österreich und der Brexit Was bedeutet der Brexit für die rund 10.000 in Österreich lebenden Briten? Ein Stimmungsbild. Bis 15.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

Homebase In seiner ersten Hollywood-Produktion The Sisters Brothers hat sich der französische Regisseur Jacques Audiard dem Westerngenre genähert. Außerdem Thema: Was hat es mit "Schutzzonen" im öffentlichen Raum auf sich? Bis 22.00, FM4 (Karl Gedlicka, 13.3.2019)