Ehemalige Grünen-Politikerin Gabriela Moser gestorben

Die frühere Nationalratsabgeordnete erlag mit 64 Jahren ihrer Krankheit

Linz – Sie war über viele Jahre das Aushängeschild der Grünen, das sich mit Fleiß, Verbissenheit und einer enormen Ausdauer über Parteigrenzen hinweg Anerkennung erarbeitet hatte. Doch in den letzten beiden Jahren kämpfte Gabi Moser an einer anderen Front – und zum zweiten Mal in ihrem Leben gegen eine schwere Krankheit. Lange versprühte Moser auch während der Phase der Therapie Lebensmut und Zuversicht. Noch im Vorjahr zeigte sich die ehemalige AHS-Lehrerin im Rahmen einer Geburtstagsfeier von Parteikollegen ganz offen mit Perücke und merkte an, dass sie jetzt versuche, "ein erfülltes Leben" zu führen. Am Dienstag hat die 64-jährige Langzeitabgeordnete den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Gabi Moser galt stets als strebsame und hartnäckige Arbeiterin, die einen großen Anteil vor allem an der Aufklärung dubioser Geldflüsse im Umfeld der Buwog-Privatisierung beisteuerte. So war es sie, die die fast schon legendären Telefonprotokolle zwischen Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Ernst Karl Plech über eine parlamentarische Anfrage an die Öffentlichkeit brachte.

Aufdeckerin

Hartnäckig war Moser aber auch, was das Verteidigen ihres Mandats angeht. Die Oberösterreicherin saß seit 1994 mit nur zwei Jahren Unterbrechung im Nationalrat. Themen der begeisterten Radfahrerin waren vor allem Verkehr, Telekommunikation und Bauwesen. Sie war unter anderem an der Aufarbeitung des Skylink-Skandals und mehrerer Ungereimtheiten bei der ÖBB beteiligt, etwa der riskanten Spekulationsgeschäfte der Staatsbahn.

Ihre politische Karriere begann die AHS-Lehrerin für Deutsch und Geschichte in den 80er-Jahren, als sie in den Linzer Gemeinderat einzog. Ihr politisches Engagement begründete sie vor allem mit der damals noch massiven Luftverschmutzung in der oberösterreichischen Hauptstadt. In Eigenbeschreibung sah sich Moser gerne "penetrant grün". Sie besaß kein Auto, hatte ihr Haus thermisch saniert und heizte mit Sonnenkollektoren. Ihr Privatleben hielt die aus einer bürgerlichen Familie stammende Moser gerne privat. Die geprüfte Jägerin war mit einem deutschen Physiker verheiratet und hat keine Kinder. (Markus Rohrhofer, 12.3.2019)