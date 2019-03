Foda holt Posch und Wolf ins Nationalteam

Trainer nominiert ÖFB-Kader für den EURO-Qualifikations-Auftakt gegen Polen und Israel – Auch Prödl dabei

Wien – Stefan Posch steht erstmals im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Hoffenheim-Verteidiger wurde am Dienstag von Teamchef Franco Foda für die EM-Qualifikationsspiele am 21. März in Wien gegen Polen und am 24. März in Haifa gegen Israel nominiert. Im Aufgebot scheinen auch Hannes Wolf und Konrad Laimer auf, die ebenfalls noch auf ihren ersten Länderspiel-Einsatz warten.

Zudem schaffte es Routinier Sebastian Prödl in den Kader, obwohl der Steirer in den vergangenen Monaten mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hatte. (APA; 12.3.2019)

TOR:

Heinz LINDNER (Grasshopper Club Zürich/SUI; 24 Länderspiele)

Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg; 0)

Richard STREBINGER (SK Rapid; 1)

VERTEIDIGUNG:

David ALABA (FC Bayern München/GER; 67/13 Tore)

Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER; 70/1)

Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt/GER; 37/3)

Stefan LAINER (FC Red Bull Salzburg; 12/0)

Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 1/0)

Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 0)

Sebastian PRÖDL (FC Watford/ENG; 73/4)

Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 9/0)



MITTELFELD:

Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER; 66/1)

Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 13/1)

Stefan ILSANKER (RB Leipzig/GER; 34/0)

Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 13/0)

Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER; 0)

Valentino LAZARO (Hertha BSC/GER; 19/1)

Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER; 33/5)

Xaver SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 8/1)

Hannes WOLF (FC Red Bull Salzburg; 0)

Peter ZULJ (RSC Anderlecht/BEL; 9/0)

STURM:

Marko ARNAUTOVIC (West Ham United/ENG; 77/20)

Guido BURGSTALLER (FC Schalke 04/GER; 23/1)

Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 11/1)

Auf Abruf:

Daniel BACHMANN (Kilmarnock FC/SCO; 0)

Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz; 2)

Kevin DANSO (FC Augsburg/GER, 6/0)

Gernot TRAUNER (LASK; 1/0)

Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER; 3/0)

Maximilian ULLMANN (LASK; 0)

Kevin WIMMER (Hannover 96/GER; 9/0)

Maximilian WÖBER (FC Sevilla/ESP; 3/0)

Nikola DOVEDAN (1. FC Heidenheim/GER; 0)

Thomas GOIGINGER (LASK; 0)

Stefan HIERLÄNDER (SK Sturm Graz; 3/0)

Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 2/0)

Louis SCHAUB (1. FC Köln/GER; 11/5)

Kevin STÖGER (Fortuna Düsseldorf/GER; 0)

Alexander GORGON (HNK Rijeka/CRO; 0)

Lukas HINTERSEER (VfL Bochum/GER; 12/0)

Marc JANKO (FC Lugano/SUI; 68/28)