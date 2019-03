Android Q: Neue Google-App sammelt Feature-Wünsche der Tester

Feedback-App soll sich nicht bloß auf Fehlerberichte beschränken – Wird ausschließlich bei Pixel-Geräten geliefert

Bei Google bereitet man sich derzeit gerade auf die Veröffentlichung der ersten Testversion für Android Q vor. Ein neuer Fund legt dabei nahe, dass das Unternehmen heuer sein Beta-Programm ambitionierter als in den Vorjahren gestaltet.

Wünsche

Mit einer eigenen Feedback-App will Google nicht nur Fehlerberichte sondern auch Feature-Wünsche für Android Q annehmen. Dies geht aus einer eigentlich noch geheimen Google-Webseite hervor, die Till Kottmann, Entwickler des alternativen Android-Launchers Lawnchair, aufgespürt hat, und die der STANDARD ebenfalls bereits einsehen konnte.

screenshot: proschofsky / standard

Konkret ist hier etwa die Rede davon, dass die Tester dies nutzen können, um neue Android-Features oder auch Wünsche für Design-Änderungen einzureichen. Die App soll nur für den Verlauf des Beta-Programms erhältlich sein, und wird dann mit dem Erscheinen der stabilen Version automatisch wieder gelöscht.

Pixel only

Allerdings gibt es bei all dem eine entscheidende Einschränkung: Die Feedback-App wird nur auf Googles eigenen Pixel-Geräten zu finden sein. Auf anderen Smartphones, die am Beta-Programm teilnehmen, steht dieser Feedback-Kanal also nicht zur Verfügung. Für allgemeines Feedback zum Beta-Programm verweist man hingegen auf eine neu geschaffene Community auf Reddit.

Ablauf

Einen offiziellen Termin für die Freigabe der ersten Testversion von Android Q gibt es derzeit noch nicht, zuletzt kursierten aber Hinweise, die bereits den 13. März als Termin realistisch erscheinen lassen. Klar ist jedenfalls, dass die üblichen Zeitpläne von Google eine baldige Veröffentlichung erwarten lassen. Die stabile Version von dem, was aller Voraussicht nach einmal als Android 10 veröffentlicht wird, sollte dann im August folgen. (Andreas Proschofsky, 12.3.2019)