Fall Maurer: Skandalurteile leben nicht lang

Wie im Fall Sigi Maurer korrigieren Berufungsgerichte meist die Fehler der Erstrichter, ohne dass es neue Gesetze braucht

Es ist ein immer wiederkehrendes Muster: Ein Richter in einem erstinstanzlichen Zivil- oder Strafverfahren fällt ein Urteil, das für viele unverständlich ist oder gar als Skandal empfunden wird. Die Aufregung ist groß, die Politik wird zum Handeln aufgefordert, weil sich in der Entscheidung angeblich eine Gesetzeslücke offenbart. Und dann geht das Verfahren in die Berufung, wo das Oberlandesgericht das Urteil des Erstrichters mit meist vernünftigen Argumenten aufhebt.

Dies war zuletzt beim Freispruch für den steirischen Arzt Eduard Lopatka der Fall, dem das Quälen seiner Kinder vorgeworfen wurde – und nun bei der Ex-Grünen Sigi Maurer, deren Verurteilung wegen übler Nachrede, weil sie erhaltene obszöne Nachrichten über Facebook öffentlich gemacht hatte, auf massive Kritik gestoßen ist.

Vernünftige Einschätzung

So formalistisch und weltfremd das Ersturteil war, so vernünftig scheint die Einschätzung des Oberlandesgerichts Wien. Natürlich gibt es keinen hunderprozentigen Beweis, dass der in Maurers Posting beschuldigte Wirt die Nachrichten selbst verfasst hat. Aber er hat auch nicht glaubhaft machen können, dass es jemand anderer getan hat. Das reicht vielleicht nicht für seine Verurteilung, aber sollte zumindest verhindern, dass Maurer ihm Schadenersatz zahlen muss.

Hier wurde im zweiten Anlauf Gerechtigkeit getan.

Das gelingt der zweiten Instanz nicht immer. Es kommt häufig vor, dass ein Urteil des Erstrichters vom einem OLG aufgehoben und dann vom Obersten Gerichtshof wieder bestätigt wird. Aber wenn man regelmäßig die Judikatur des OGH liest, hat man das Gefühl, dass im Höchstgericht juristisches Urteilsvermögen und Hausverstand meist zusammentreffen.

Hohe Qualität, geringe Effizienz

Man würde sich natürlich wünschen, dass das bereits in den unteren Instanzen geschieht. Aber Rechtsprechung ist oft subjektiv und benötigt immer wieder eine Überprüfung. Dass dies in Österreichs Justiz so rigoros geschieht, hebt die Qualität der Rechtsprechung. Aber es führt auch immer wieder zu überlangen Verfahren und schafft in der Zwischenzeit viel Rechtsunsicherheit.

Dennoch: Am Ende zählt das rechtskräftige Urteil und nicht die Zwischenschritte. Das sollten die Medien und die Politik stärker berücksichtigen. Man muss nicht bei jedem fragwürdigen erstinstanzlichen Urteil, wie etwa im Fall Maurer, gleich Alarm schlagen und nach einer Gesetzesänderung rufen. Man kann stattdessen sachlich Kritik artikulieren und dann das Berufungsverfahren abwarten.

Hat das Kuh-Urteil Bestand?

Das gilt auch für das jüngste Kuh-Urteil. Es ist nicht gesagt, dass die höheren Instanzen dabei bleiben, dass der Tiroler Bauer, dessen Mutterkühe eine deutsche Wanderin auf einer Alm zu Tode getrampelt haben, 490.000 Euro Schadenersatz zahlen muss. Das war unverhältnismäßig und möglicherweise auch grundlegend falsch.

Die türkis-blaue Koalition hätte ruhig warten können, bevor sie eine Gesetzesnovelle für die Sicherheit auf den Almen verkündet. Es kann gut sein, dass die Aufregung nach dem Berufungsurteil wieder vorbei ist – und sich zeigt, dass die jetzige Rechtslage ohnehin ausreicht. (Eric Frey, 12.3.2019)