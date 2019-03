20 Jahre Euro: Erwin Steinhauer und Sohn für Nationalbank in der Sauna

Umsetzung kommt von Himmer, Buchheim & Partner

Wien – Die Oesterreichische Nationalbank hat im Zuge einer Wettbewerbspräsentation den Etat für die Informationskampagne "20jahreeuro" an die Werbeagentur Himmer, Buchheim & Partner vergeben.

Die Kampagne richte sich "sowohl an Menschen die bereits mit dem Euro aufgewachsen sind, als auch an diejenigen, die vielleicht heute noch in Schilling umrechnen", heißt es in einer Aussendung dazu. Als Testimonials sind Erwin Steinhauer und sein Sohn Matthias Stein im Einsatz.

Für die Kampagne verbringen die beiden einen Vater/Sohn-Tag in der Sauna und unterhalten sich dort über die Vorteile des Euro. Der Slogan: "Schon gut, der Euro". Im Mittelpunkt stehen ein 13-Sekunden-Hörfunkspot und Online-Banner, vertiefend dazu gibt es Interviews im Making-Off Stil auf der Kampagnenlandingpage 20jahreeuro.at.

Die Trägersujets kommunizieren die Vorteile "Stabile Preise", "Mehr Export", "Grenzenloses Zahlen".