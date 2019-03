Hal Blaine, der berühmteste unbekannte Drummer der Welt, ist tot

Er hat auf Platten gespielt, die sich hunderte Millionen Mal verkauften. Doch nur wenige kannten seinen Namen

Sogar wer ihn nicht gekannt hat, schätzte meist seine Arbeit. Dieses Seltsamkeit begleitete Hal Blaine ein Leben lang. Blaine war einer der berühmten Männer im Schatten, ein Schlagzeuger, für viele und Brian Wilson der Schlagzeuger schlechthin. Auf über 6.000 Aufnahmen soll er gespielt haben. Darunter befanden sich 150 Top-Ten-Hits und 40 Nummer-eins-Hits, viele davon zählen zum Weltkulturerbe. Rechnet man Jingles und Soundtracks mit ein, soll sein Erbe an die 35.000 Aufnahmen umfassen.

Blaine trommelte auf Good Vibrations von den Beach Boys, für Mrs. Robinson von Simon & Garfunkel, These Boots Are Made for Walking von Nancy Sinatra, Roy Orbisons It's Over, den Titelsong von Batman, Mr. Tambourine Man von den Byrds, Dean Martins Everybody Loves Somebody Somtimes ... und für Charles Manson.

Frank, Elvis, John und "Be My Baby"

Er spielte für Frank Sinatra, für Elvis Presley und John Lennon und hat mit dem Eröffnungsbeat zu Be My Baby von den Ronettes eine Vorlage entworfen, die bis in die Gegenwart herauf kopiert wird. Be My Baby war selbstverständlich ebenfalls ein Nummer-eins-Hit.

oldies station Aus einem Fehler entstanden: Blaines legendärer Eröffnungsbeat zu Be My Baby.

Hal Blaine war Studiomusiker. Er war Mitglied der Wrecking Crew. So nannte er die Studiomannschaft, die ab den 1960ern, meist im Gold Star Studios in Los Angeles, für unzählige Aufnahmen verantwortlich zeichnete, die Phil Spectors Vision der Wall Of Sound umsetzte und etliche Songs für angesagte Bands aufnahm: Während Beach-Boys-Drummer Dennis Wilson am Strand knotzte, spielte Hal Blaine für ihn Help Me Rhonda oder I'll Get Around ein. Dazu war die Wrecking Crew jene Band, die die Musik der Retortenband The Monkees eingespielt hat.

Sohn jüdischer Einwanderer

Credits gab's dafür meist keine, großes Geld nur für die Stars, die Wrecking-Crew-Mitglieder wurden nach Sessions bezahlt wie in einem besseren Bürojob. Unter eigenem Namen hat Blaine lediglich fünf Alben veröffentlicht – ein Bestseller war nicht dabei.

walt sorg Hier ein kleiner Querschnitt aus Hal Blaines Schaffen. Man meint, den Katalog der Popmusik durchzublättern.

Blaine wurde am 5. Februar 1929 als Harold Simon Belsky in der Kleinstadt Holyoke in Massachusetts geboren. Der Sohn jüdischer Emigranten begann schon als Kind zu trommeln, war mit 20 Profi und kam über den Jazz zum Rock und zum Pop.

newscraft Hal Blaine an seinem 84. Geburtstag – eine Interview über sein Wirken.

1990 veröffentlichte er seine Memoiren Hal Blaine & The Wrecking Crew, gab Vorlesungen und war aufgrund seines offenen und sympathischen Wesens ein beliebter Gast auf diversen Konferenzen und Zusammenkünften, bei denen es ums Musikgeschäft oder ums Schlagzeugspielen ging. Dabei erzählte er oft die Anekdote, in der Bruce Gary von der Band The Knack gefragt wurde, wer seine Lieblingsschlagzeuger seien. Als der dann diverse Songs aufzählte, wurde ihm gesagt, dass der Schlagzeuger in all diesen Lieder Hal Blaine gewesen war.

2008 erschien eine vielbeachtete Doku mit dem Titel The Wrecking Crew, in der Blaine und andere Studiomusiker zu Wort kommen. Im Alter von 90 Jahren ist dieser geheime Gigant nun an Altersschwäche gestorben. (Karl Fluch, 12.3.2019)