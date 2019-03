Thiem schlägt Simon und ist im Indian-Wells-Achtelfinale

Nun geht es erstmals gegen den Kroaten Karlovic

Indian Wells (Kalifornien) – Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht im Achtelfinale des US-Tennisturniers von Indian Wells. Der 25-Jährige ließ am Montagnachmittag (Ortszeit) in Runde drei des Masters-1000-Events dem als Nummer 27 gesetzten Gilles Simon keine Chance und besiegte ihn in nur 67 Minuten mit 6:3,6:1. Im Head-to-Head mit dem Franzosen erhöhte der als Nummer 7 gesetzte Lichtenwörther somit auf 9:2.

Im Achtelfinale des mit 9,3 Millionen Dollar dotierten kalifornischen Hartplatzturniers wartet auf Thiemeine besondere Herausforderung. Um sein zweites Indian-Wells-Viertelfinale spielt er nämlich erstmals gegen den 40-jährigen Kroaten Ivo Karlovic. (APA, 12.3.2019)