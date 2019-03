Trump spricht sich für Abschaffung der Zeitumstellung in USA aus

Winterzeit wäre Normalzeit

Washington – US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung in den USA abzuschaffen und die Uhren dort dauerhaft auf Sommerzeit zu belassen. Er wäre mit einem solchen Schritt einverstanden, schrieb Trump am Montag auf Twitter.

Mehrere republikanische Abgeordnete aus Florida hatten einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem die Uhren im November nicht mehr auf Winterzeit zurückgestellt würden. Die Winterzeit ist die Normalzeit.

Bliebe es in den USA bei der Sommerzeit, läge die Ostküste mit Metropolen wie New York und Washington im Winter nur noch fünf Stunden hinter Österreich. Wenn in der EU jeweils im März auf Sommerzeit umgestellt wird, wären es wieder – wie bisher – sechs Stunden. Beispiel: Wenn es derzeit in Österreich 12 Uhr mittags ist, ist es an der US-Ostküste 6 Uhr morgens, an der US-Westküste ist es dann erst 3 Uhr in der Nacht.

Umstellung in der EU

Allerdings könnte die Zeitumstellung auch in der EU in den kommenden Jahren abgeschafft werden. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr vorgeschlagen, in der Zukunft nicht mehr halbjährlich an der Uhr zu drehen. Welche Zeit dann in den einzelnen Ländern gelten würde, ist nationale Angelegenheit. Die EU-Staaten sollen wählen können, ob sie dauerhaft Winter- oder Sommerzeit haben wollen.

Bis April sollen die EU-Staaten sich untereinander abstimmen, welche Zeit sie bevorzugen. Bei einer EU-weiten Umfrage hatten im vergangenen Jahr 84 Prozent der Teilnehmer die Abschaffung der Zeitumstellung gefordert. Allerdings kamen drei Millionen der 4,6 Millionen Antworten aus Deutschland. Ursprünglich hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, dass bereits in diesem Jahr das halbjährliche Drehen an der Uhr abgeschafft werden solle. Jetzt ist eine mögliche Abschaffung frühestens für 2021 anvisiert.

Für die USA könnte eine mögliche Abschaffung der Winterzeit Komplikationen aufwerfen: Nicht alle Bundesstaaten und Territorien stellen auf Sommerzeit um. So sind etwa Arizona und Hawaii dauerhaft auf Winterzeit. Gilt die Sommerzeit, dann geht die Sonne morgens später auf, dafür ist es abends länger hell. Im Jahr 2016 hatte bereits die Türkei dauerhaft auf Sommerzeit umgestellt. (APA, 11.3.2019)