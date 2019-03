Mobilfunker Vodafone streicht in Italien 1.130 Jobs

Wegen harten Konkurrenzkampfs sind Gewinnmargen geschrumpft

Der britische Mobilfunker Vodafone streicht 1.130 Jobs in Italien. Ein Entwicklungsplan mit einer starken Reduzierung bei der Zahl der Mitarbeiter wurde den italienischen Gewerkschaften vorgelegt, berichteten italienische Medien. Die Stellenkürzungen betreffen alle Unternehmensbereiche, hieß es.

Wettbewerbsdruck

Den Stellenabbau begründete Vodafone Italia mit der "strukturellen Umwandlung des Markts und dem starken Preisrückgang wegen des außerordentlichen Wettbewerbsdrucks, vor allem im Mobilfunkbereich", hieß es in einer Presseaussendung. Wegen der starken Konkurrenz seien die Gewinnmargen auf dem italienischen Markt gesunken. Vodafone wolle jedoch an seinem Investitionsplan im Bereich Digitalisierung der Netze festhalten, hieß es.

Vodafone ist der zweitgrößte Mobilfunkbetreiber in Italien nach dem Ex-Monopolisten Telecom Italia (TIM). Wie TIM leidet Vodavon an der Konkurrenz des französischen Telekom-Konzerns Iliad, der im vergangenen Mai in Italien eingestiegen ist. (APA, 11.3. 2019)