Zidane kehrt zu Real Madrid zurück

Der alte neue Trainer wurde am Montag präsentiert

Madrid – Erfolgstrainer Zinedine Zidane kehrt neun Monate nach seinem Rücktritt zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zurück. Der 46-jährige Franzose wurde am Montag als Nachfolger des Argentiniers Santiago Solari präsentiert, der seinen Job verliert.

Zidane führte die Madrilenen in seiner ersten Amtszeit in zweieinhalb Jahren zu drei Champions-League-Titeln. Nach seinem Rücktritt hatte Julen Lopetegui einen kurzen Auftritt als Real-Trainer – das vor der WM an die Öffentlichkeit gelangte Engagement hatte zu Lopeteguis Rauswurf als Spanien-Teamchef noch vor Turnierstart geführt.

In den vergangenen Wochen verspielte Real sämtliche Titelchancen. Erst scheiterten die "Königlichen" im Cup an Barcelona, dann verloren sie in der Liga einen "Clasico" und unterlagen schließlich Ajax Amsterdam in der Champions League. In der Liga liegt Real zwölf Punkte hinter dem Tabellenführer Barca.

Alter, neuer Chef

Zuletzt war über eine Rückkehr Jose Mourinhos spekuliert worden. Der Portugiese wurde zuletzt bei Manchester United entlassen.

Zidane hatte 2018 zum Abschied erklärt, die Mannschaft benötige einen neuen Impuls. Auf dem Feld wurde dieser aber nicht gesetzt: Präsident Florentino Perez ließ seinen Superstar Cristiano Ronaldo ohne große Gegenwehr zu Juventus Turin ziehen, ohne ihn zu ersetzen. Im Sommer werden erhebliche Investitionen erwartet. Zidane hat seit seinem Abgang keine Mannschaft trainiert. (red, APA, 11.3.2019)