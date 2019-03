TV-Tipps für Dienstag, 12. März: Currywurst, Elizabeth T. Spira und Saoirse Ronan

Außerdem zu sehen: "9/11 – Die Welt danach" und "Willkommen Österreich" mit Bilderbuch und Verena Pooth

19.00 PROST

Auf dem Nockherberg 2019 In Bayern stehen die Uhren still, wenn am Nockherberg zur Starkbierprobe gerufen wird: Wenn Maxi Schafroth die Fastenpredigt anstimmt, tobt die Halle. Bis 21.30, BR

19.40 REPORTAGE

Re: Die Currywurst wird 70 Anstatt zu feiern, wird gestritten: Sowohl Hamburg als auch Berlin und das Ruhrgebiet bezeichnen sich als Ort der Erfindung. Bis 20.15, Arte

foto: kobalt Die Currywurst feiert ihr 70-jähriges Jubiläum.

20.15 DOKUMENTATION

20 Jahre "Liebesg'schichten und Heiratssachen" Die TV-Journalistin Elizabeth T. Spira hat sich mit ihrer sommerlichen Kuppelshow eine eigene Marke geschaffen. Dem ORF verhalf sie über 20 Jahre zu sommerlichen Spitzenquoten. Der Film begibt sich nun, anlässlich von Spiras Tod, mit Ausschnitten und Interviews auf die Suche nach dem Phänomen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Sänger Willi Resetarits, Journalist und Buchautor Christian Seiler, Journalistin und Krimiautorin Maria Jelenko und Kabarettist Florian Scheuba. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

9/11 – Die Welt danach Wie sich ein Krieg zur Verteidigung westlicher Demokratie und Lebensweise in die größte Bedrohung für ebendiese Werte verwandelt hat. Bis 22.05, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Der nächste May-Day. / Streitfall Sicherungshaft, dazu FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz und Neos-Abgeordnete Irmgard Griss. / Brennpunkt Vorarlberg. / Erinnerung an Elizabeth T. Spira im Inlandsreport. / Neue Tauglichkeitskriterien. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DOKUMENTATIONEN

Erbe Österreich: Wien, wie es einmal war Die Stadt in alten Ansichten: Autos auf der Kärntner Straße, wie der Wienfluss entstanden ist und die alte Donau vor der Donauregulierung. Bis 0.20, ORF 3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Spaßpäpste Stermann/Grissemann geben Bilderbuch und Verena Pooth eine Audienz. Bis 22.55, ORF 1

22.05 DOKUMENTATION

Der Diktator, die Taliban und ich Mo ist 19, als sich der liberale General Pervez Muscharraf 1999 an die Macht putscht. Als der Diktator 2008 vertrieben wird, sucht ihn Mo, inzwischen Filmemacher, in seinem Exil in Dubai auf. Bis 23.25, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Reinigung von innen – Fasten in den Religionen Der Film begleitet Christen, Muslime, Hindus, Juden und Aleviten durch Zeiten des Verzichtes. 23.35 Herr Schuh und die Freiheit. Bis 0.05, ORF 2

22.55 VERARBEITUNGSFERNSEHEN

Fisch ahoi! Das Meer braucht eine Pause Florian Holzer, Thomas Nowak und Ingo Pertramer gehen auf Süßfischfang und verarbeiten die Erträge bis auf die letzte Gräte. Bis 23.30, ORF 1

23.00 WISSENSMAGAZIN

Leschs Kosmos In den letzten Jahren richteten Hurrikans schwere Schäden an. Müssen wir uns bald auf eine europäische Wirbelsturmsaison einstellen? Harald Lesch auf den Spuren der Monsterstürme. Bis 23.30, ZDF

0.05 OBEN

In meinem Himmel (The Lovely Bones, GB/USA/NZ 2009, Peter Jackson) Nach einer Vorlage von Alice Sebold: Eine 14-Jährige wurde vom Nachbarn ermordet und versucht als Untote zwischen Leben und Tod ihre Angehörigen (Mark Wahlberg, Susan Sarandon) auf die richtige Spur zu bringen. Gelungenes von Peter Jackson (Der Hobbit) mit der großartigen Saoirse Ronan (Mary Queen of Scots). Bis 2.00, ORF 2