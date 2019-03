Morgen-Update für Mittwoch, 13.3.: Brexit, Sperre für Boeing-Flugzeuge und Ronaldo-Hattrick

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[International] May scheitert erneut mit Brexit-Deal im britischen Unterhaus

Hürden für eine Kanzlerin Kramp-Karrenbauer sind hoch

[Inland] Sozialhilfe neu: Länder müssen Bonus für Behinderte gewähren

Generalstabschef fordert eindringlich mehr Geld für Bundesheer



[Panorama] Europäische Flugaufsicht sperrt Luftraum für neue Boeing-Flugzeuge



[Wirtschaft] Ex-Grüne machen gute Geschäfte mit der Volkspartei



[Sport] Dreifacher Ronaldo schießt Juventus ins Viertelfinale



Kraft holt in Lillehammer vierten Saisonsieg



Schuldspruch nach Missbrauch an Skihauptschule Neustift



[Service] Ist es möglich eine Genossenschaftswohnung zu kaufen? Falls ja, gibt es Fristen, die eingehalten werden müssen? Alle Antworten direkt von der Expertin in unserem #immo1x1

Gesundheitsberufe: Jeder Vierte denkt einmal im Monat ans Kündigen



[Wetter] Der Mittwoch bringt viele Wolken und im Tagesverlauf fällt besonders im Bergland und nach Süden voranschreitend zeitweise Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt zunächst Westen im Talniveau und und entlang der Nordalpen bei etwa 400 m.

Im Tagesverlauf steigt sie auf 800 bis 1000 m an. Nennenswerte Auflockerungen sind am Nachmittag aber nur vom Bodenseeraum bis zum Inn- und Mühlviertel zu erwarten. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, am Bodensee auch kräftig aus West. Die Temperaturen erreichen 3 bis 11 Grad.

[Zum Tag] Zungenbrecher gefällig? Wie wär's mit Donaudampfschiffahrtsgesellschaft? Das gleichnamige Unternehmen wurde ganz genau heute im Jahr 1829 gegründet. Übrigens: Zur Blützeit um 1880 war die DDSG mit über 200 Dampfschiffen und 1.000 Güterkähnen die größte Binnenreederei der Welt.