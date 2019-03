Ralf Schumacher kommentiert Formel-1-Rennen bei Sky

Gemeinsam mit Sascha Roos. Die neue Saison startet am Wochenende in Melbourne

Wien – Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher kommentiert künftig als Experte Formel-1-Rennen für den Bezahlsender Sky. Gemeinsam mit Sascha Roos soll er die Mehrzahl der Rennen und Qualifyings begleiten. Reporterin Sandra Baumgartner berichtet vor Ort.

Schumacher saß über ein Jahrzehnt in einem Formel-1-Cockpit. Der 43-Jährige fuhr in 180 Grands Prix 329 Punkte und sechs Siege ein. Die Formel 1 startet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit dem 1. Freien Training in Melbourne, Australien, in ihre 70. Saison. (red, 11.3.2019)