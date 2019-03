Ukraine setzt Al Bano auf die Schwarze Liste

Der Sänger ist unter anderem bei einer Feier zu 100 Jahren KGB aufgetreten

Rom – Das ukrainische Kulturministerium hat den italienischen Schlagersänger Al Bano Carrisi auf die Schwarze Liste von Personen gesetzt, die eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Die Liste wird vom Kulturministerium aufgrund von Informationen des Verteidigungs- und Sicherheitsrats sowie der Geheimdienste verfasst, berichteten italienische Medien am Montag.

Auf der Schwarzen Liste stehen derzeit 147 Namen. Al Bano, der mit seiner Ex-Frau Romina Power in den 80er-Jahren in der Sowjetunion besonders beliebt war, gilt als guter Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. In Interviews hat der 71-Jährige öfters seine Bewunderung für Putin ausgedrückt. Im vergangenen November war er bei einer Feier anlässlich des 100. Gründungsjubiläums des Geheimdiensts KGB aufgetreten.

Al Bano kennt Putin seit 1986, als dieser noch beim KGB war. "Wir haben uns dann 2005 bei einer Silvesterfeier im Kreml wiedergetroffen", berichtete der Süditaliener.

(APA, 11.3.2019)