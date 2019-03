Die schönsten Inseln der Welt?

Auf welcher Insel haben Sie eine unvergessliche Zeit verbracht? Teilen Sie Ihre Insel-Reiseerinnerungen im Forum!

Es ist ein ganz eigenes Gefühl, auf einer Insel zu sein. Dem Festland, dem Alltag entrückt den Urlaub umgeben von Wasser zu verbringen ist für einige die ultimativ beste Urlaubsvorstellung. Die Bandbreite ist riesig, vor manchen Inseln braust die wilde See, woanders plätschert türkisblaues Wasser: Von den stürmischen Orkney-Islands in Schottland zu den griechischen Inseln der Ägais, von Sylt nach Ko Ngai, von Madagaskar zu den Osterinseln. Auch im STANDARD-Forum teilen User Inseltipps. Wo es eine besonders große Inselauswahl gibt – zumindest bei Ebbe –, verrät dieser User:

Ein anderer schwelgt in Erinnerungen an einen lange zurückliegenden Urlaub:

Welche Insel ist in Ihren Augen die schönste der Welt?

Und was macht sie so besonders? Was haben Sie dort erlebt? Oder ist Ihnen die Donauinsel Insel genug? Teilen Sie Ihre Erinnerungen und Empfehlungen im Forum! (aan, 13.3.2019)