Mit dem Familienbonus Plus Zukunft schenken

Kleine Leute haben oft große Pläne. So wie Jonas: Er möchte einmal Tierarzt werden. Da ist Startkapital für eine fundierte Ausbildung ein großes Geschenk. Mit der Ausbildungsvorsorge JuniorCare der ERGO Versicherung sorgt Jonas‘ Mama Anna dafür, dass ihr Sohn später einmal seinen Traum leben kann – und setzt den Familienbonus Plus damit sehr sinnvoll ein.

Der kleine Jonas brüllt wie ein Löwe. Anna lächelt ihn an. Sie kennt die Faszination ihres Sohnes für Tiere. "Einmal in der Woche kommen wir in den Tiergarten Schönbrunn", lächelt die junge Mama. Jonas ist vier, besucht den Kindergarten und weiß schon genau, was er einmal werden möchte: "Tierarzt!", strahlt der kleine Blondschopf übers ganze Gesicht und läuft zu den Giraffen. "Hinterher!", lacht Anna. "Der junge Herr Doktor hat einen Einsatz!"

Sparen, weil Studieren teuer ist

Anna ist alleinerziehende Mama und arbeitet als Steuerberaterin. "Auch ich wusste schon früh, wo meine Interessen liegen", erzählt die 31-Jährige. "Und ich weiß auch: Wenn Jonas Veterinärmedizin studieren möchte, dann wird das teuer. Um ihm eine Basis für seinen Traumberuf zu schaffen, habe ich daher die Ausbildungsvorsorge JuniorCare abgeschlossen. Dafür kann ich auch den neuen Familienbonus Plus sehr sinnvoll nutzen."

"Vorsorge-Pate" für den Ernstfall

Die Entscheidung für die Ausbildungsvorsorge fiel bei Anna im Rahmen eines Beratungsgesprächs mit ihrer Bank Austria-Kundenbetreuerin. "Sie hat mir erklärt, was JuniorCare ist und kann: keine Lebensversicherung von meinem Kind, sondern für mein Kind. Versicherungsnehmerin bin ich, das heißt, alles läuft über mich. Sollte mir etwas passieren, springt die ERGO Versicherung ein und wird "Vorsorge-Pate" von Jonas. Sie zahlt dann die Prämien in unveränderter Höhe für die gesamte restliche Laufzeit weiter und am Ende das angesparte Kapital an Jonas aus."

Startvorteil mit Steuervorteil

Bei der JuniorCare legt man fest, wie viel und für wie lange man einzahlen möchte. "Außerdem kann man Steuervorteile nutzen", weiß Anna. Dabei gilt der Leitsatz: Je früher man beginnt, desto größer ist der Startvorteil für das Kind. "Den Zeitpunkt der Auszahlung kann ich ebenfalls steuern", so Anna "für den Führerschein, das erste Auto oder die eigenen vier Wände. Mein Vater war so begeistert, dass auch er eine JuniorCare für Jonas abgeschlossen hat", erzählt Anna und lacht: "Doppelt gemoppelt hält einfach besser!"