Gelingt es Ihnen zu entschlüsseln, für was die folgenden Geräte verwendet werden?

Der Gerätemarkt hält so manche Überraschung bereit: In der folgenden Sammlung haben wir zehn verschiedene Geräte vorbereitet, deren wahre Funktion gar nicht so leicht zu erraten ist. Wir wünschen viel Spaß beim Grübeln!