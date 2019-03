May und Juncker einigen sich auf "rechtlich bindende Änderungen" für Brexit-Deal

Das britische Parlament soll am Dienstag über die zwei neuen Dokumente abstimmen. Labour lehnt den Kompromiss ab, die DUP will ihn "sorgfältig prüfen"

In letzter Minute vor dem geplanten Votum des britischen Unterhauses haben die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen Durchbruch bei ihren Verhandlungen zum Brexit-Deal erzielt.

Dabei hatte es lange so ausgesehen, als würde May kein neues Abkommen mit der EU vorlegen können. Das änderte sich erst am Nachmittag, als kurzfristig bekannt wurde, dass sich die Regierungschefin auf den Weg nach Straßburg machen würde. Dort führte sie dann mehrere Stunden lang Gespräche mit Juncker.

Umstrittener Backstop

Vizepremier David Lidington informierte das britische Parlament am späten Abend über den – seinen Angaben zufolge – "besseren Deal", den May mit Juncker ausverhandelt habe. Die EU und Großbritannien hätten sich demnach auf zwei neue Dokumente geeinigt. Neben einer Ergänzung zur politischen Erklärung handelt es sich um ein "Instrument" mit "rechtlich bindenden Änderungen" zum bereits ausverhandelten Abkommen im Zusammenhang mit der umstrittenen Backstop-Lösung, die eine harte Grenze zwischen Irland und der britischen Region Nordirland verhindern soll. Damit soll Lidington zufolge ausgeschlossen werden, dass die EU Großbritannien für unbegrenzte Zeit innerhalb der Backstop-Regelungen halten kann. In letzter Konsequenz könne London die Regelung zur irischen Grenze aussetzen, wenn die EU ihre Pflichten verletze.

May und Juncker bestätigten in einer Pressekonferenz in Straßburg die Einigung auf die rechtlich bindenden Änderungen und ergänzten, dass Großbritannien und die EU sich dazu verpflichten, bis Ende 2020 Ersatzlösungen für den Backstop auszuarbeiten.



Labour lehnt ab

Keir Starmer, Brexit-Schattenminister der Labour-Partei, übte bereits unmittelbar nach Lidingtons Erklärung Kritik. Er bemängelte, dass es sich bei den bisherigen Verhandlungsergebnissen eben nicht um eine Änderung am Deal an sich, sondern nur um ein Zusatzdokument handle. Der Deal selbst sei unverändert. Labour werde das neue Abkommen ablehnen. Auch Parteichef Jeremy Corbyn rief zu einer Ablehnung des Deals auf. Allerdings ist nicht sicher, dass alle Abgeordneten der Labour-Partei seiner Aufforderung folgen werden.

Von der nordirischen Unionisten-Partei DUP, auf deren Zustimmung May angewiesen ist, gab es vorerst keine abschließende Bewertung der Verhandlungsergebnisse. Man müsse diese nun vorsichtig analysieren und "sehr sorgfältig" prüfen, sagte ein Sprecher der Gruppe, die wegen des Backstops bisher den Deal zwischen London und Brüssel abgelehnt hatte.

Der einflussreiche konservative Abgeordnete Steve Baker reagierte skeptisch. Es sei "nicht das erste Mal, dass die Regierung etwas herausgeputzt hat, was letztlich nicht die Erwartungen erfüllt", sagte der am Montagabend der BBC.

Abstimmung am Dienstag

Das britische Unterhaus sollte am Dienstag noch einmal über Mays – nun modifizierten – Deal mit der EU abstimmen. Sollte er erneut abgelehnt werden, würde tags darauf eine Debatte und Abstimmung über den No-Deal folgen, also das chaotische Ausscheiden aus der EU. Entscheidet sich das Unterhaus auch dagegen, steht am Donnerstag das Votum über eine Verlängerung der Verhandlungsphase an. May sprach Ende Februar von einer Periode bis Ende Juni; einflussreiche Hinterbänkler wollen bis Ende 2019 verlängern. In diesem Fall besteht die EU allerdings offenbar darauf, dass Großbritannien an den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai teilnimmt.

In der EU stellt man sich auf die Verlängerung ein. Eine Entscheidung könnte beim EU-Gipfel nächste Woche fallen. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, der Juncker beerben will, ist dagegen. Der Austritt könnte im Unterhaus und im EU-Parlament in der letzten Märzwoche ratifiziert werden. (Sebastian Borger aus London, Thomas Mayer aus Straßburg, Noura Maan, 11.3.2019)