Einigung auf "rechtlich bindende Änderungen" für Brexit-Deal

EU und London einigten sich offenbar auf zwei neue Dokumente, über die das britische Parlament am Dienstag abstimmen soll

Spannung pur, umgestoßene Zeitpläne, hektische Telefonate zwischen Regierungschefs und Kommissionschef Jean-Claude Juncker – so gestaltete sich am Montag der Brexitpoker vor einem entscheidenden Votum über den britischen EU-Austrittsvertrag im Londoner Parlament. Theresa May reiste am Montagabend zu Gesprächen nach Straßburg.

Ihr Kabinettschef David Lidington informierte das britische Parlament am späten Abend über den – seinen Angaben zufolge – "besseren Deal", den May mit Juncker ausverhandelt habe. Die EU und Großbritannien hätten sich demnach auf zwei neue Dokumente geeinigt. Darin seien "rechtlich bindende Änderungen" zum bereits ausverhandelten Abkommen im Zusammenhang mit der umstrittenen Backstop-Lösung vorgesehen, die eine harte Grenze zwischen Irland und der britischen Region Nordirland verhindern soll. Damit soll Lidington zufolge ausgeschlossen werden, dass Großbritannien auf unbestimmte Zeit in der EU gehalten werden kann. Nähere Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben.

Labour lehnt ab

Keir Starmer, Brexit-Schattenminister der Labour-Partei, übte unmittelbar nach Lidingtons Erklärung Kritik. Er bemängelte, dass es sich bei den bisherigen Verhandlungsergebnissen eben nicht um eine Änderung am Deal an sich, sondern nur um ein Zusatzdokument handle. Der Deal selbst sei unverändert. Labour werde das neue Abkommen ablehnen.

Ein Treffen von May und Juncker hatte um 21 Uhr in Straßburg begonnen, für den späteren Abend war eine Erklärung geplant. Das irische Kabinett kam am Montagabend zu einer Brexit-Krisensitzung in Dublin zusammen.



Enger Zeitplan

Das britische Unterhaus sollte am Dienstag noch einmal über Mays – nun modifizierten – Deal mit der EU abstimmen. Sollte er erneut abgelehnt werden, würde tags darauf eine Debatte und Abstimmung über den No-Deal folgen, also das chaotische Ausscheiden aus der EU. Entscheidet sich das Unterhaus auch dagegen, steht am Donnerstag das Votum über eine Verlängerung der Verhandlungsphase an. May sprach Ende Februar von einer Periode bis Ende Juni; einflussreiche Hinterbänkler wollen bis Ende 2019 verlängern.

In der EU stellt man sich auf die Verlängerung ein. Eine Entscheidung könnte beim EU-Gipfel nächste Woche fallen. EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, der Juncker beerben will, ist dagegen. Der Austritt könnte im Unterhaus und im EU-Parlament in der letzten Märzwoche ratifiziert werden. (Sebastian Borger aus London, Thomas Mayer aus Straßburg, Noura Maan, 11.3.2019)