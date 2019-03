Tiertransporter krachte in Waldviertel in Wohnhaus – Rinder entkommen

Der spektakuläre Unfall an der B5 führt zu einem Großeinsatz

Litschau – In Reitzenschlag in der Waldviertler Gemeinde Litschau (Bezirk Gmünd) ist am Montagvormittag ein Tiertransporter in ein Wohnhaus gekracht. Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger wurde der Lenker im Führerhaus eingeklemmt. Fünf bis sechs Rinder entkamen. In diesem Zusammenhang wurde zu Vorsicht aufgerufen.

Das Wohnhaus war Resperger zufolge einsturzgefährdet. Es musste gepölzt werden. Bewohner wurden nicht verletzt. Der Lkw-Zug stürzte um. Das Schwerfahrzeug landete laut dem Sprecher mit dem Führerhaus im Wohnzimmer des Einfamilienhauses.

Großer Einsatz mit Spezialgerät

Nach dem Unfall rückten sechs Feuerwehren mit etwa 50 Mann aus, teilte Resperger außerdem mit. Um den Lenker aus dem Führerhaus zu befreien, wurde hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt. Helfer machten sich auch auf die Suche nach entkommenen Rindern.

Nicht nur das Objekt selbst wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Ein davor geparkter Pkw wurde außerdem zerstört. (APA, 11.3.2019)