Flugzeugbauer Boeing nach mehreren Abstürzen in Bedrängnis

Wien wird vom Typ 737 Max 8 unregelmäßig angesteuert. An der Börse bricht der Kurs der Boeing-Aktien ein

Frankfurt/Paris – Zwei Flugzeugkatastrophen innerhalb eines halben Jahres, das bringt den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing unter Druck. Im Frankfurter Xetra-Handel verlor die Boeing-Aktie am Montagmorgen rund zehn Prozent an Wert. Auch die Aktien des französischen Zulieferers Safran, der die Triebwerke der Unglücksmaschine herstellte, gerieten unter Druck.

Die 737 Max 8 ist ein Verkaufsschlager von Boeing und das meistverkaufte Verkehrsflugzeug der Welt. Sie ist die Neuauflage der seit den 1960er-Jahren gebauten Boeing 737 und wird in der neuen Form mit größeren und sparsameren Triebwerken erst seit 2017 ausgeliefert. Bis Ende Jänner wurden 5.011 Maschinen bei Boeing bestellt, 350 bereits den Kunden übergeben.

Konkurrenzmodell ist der Airbus A320 neo, der sich noch besser verkauft. Das Verkaufsargument: Airbus und Boeing bieten mit ihren A320- beziehungsweise B737-Familien wirtschaftlich effiziente Flugzeuge an, die mithilfe der aktuellsten Triebwerksvarianten den Kerosinverbrauch nachhaltig senken.

Arbeitspferde der Fluggesellschaften

Die Flugzeuge beider Hersteller haben eine Kapazität von rund 180 bis 240 Sitzplätzen in Ein-Klassen-Bestuhlung. Das sind die Arbeitspferde der Fluggesellschaften. Je nach Flottenpolitik pflegen sich die Airlines entweder für Boeing oder Airbus zu entscheiden. Letztere haben etwa der ungarische Billigflieger Wizz, der britische Konkurrent Easyjet, die Lufthansa mit ihren Töchtern Eurowings und AUA sowie die Ryanair-Tochter Laudamotion im Einsatz.

Die Boeing 737 Max ist besonders bei amerikanischen und asiatischen Fluggesellschaften verbreitet, gehört aber auch zur Flotte einiger europäischer Airlines. Ryanair etwa setzt bei seiner Flotte auf Boeing, ebenso die Ferienflieger Tuifly und Sun Express. Turkish Airlines steuert mit diesem Flugzeugtyp manchmal auch Zürich und Basel an, nach Wien fliegt nur gelegentlich eine Charterairline, Smartwings, den Flieger.

Technische Mängel

Solche Unfälle werksneuer Verkehrsflugzeuge hatte es in jüngerer Luftfahrtgeschichte nicht gegeben. Allerdings war erst im Oktober eine 737 Max 8 der Lion Air in Indonesien verunglückt – ebenfalls kurz nach dem Start. Damals waren alle 189 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Danach hatte ein vorläufiger Untersuchungsbericht der indonesischen Behörden ergeben, dass das Flugzeug wegen gravierender technischer Mängel nicht hätte starten dürfen. Die Maschine hatte demnach Probleme mit den Geschwindigkeitsmessern und den AOA-Sensoren, die Daten zum Auftrieb des Flugzeugs liefern.

Auf eine Absturzursache legten sich die indonesischen Ermittler aber nicht fest, der endgültige Untersuchungsbericht steht noch aus. Luftfahrtexperten kritisierten aber, dass Boeing die Fluggesellschaften und Piloten nicht ausreichend über ein neues System gegen Strömungsabrisse informiert habe. Kritisiert wurde auch das Pilotentraining für das neue Modell. Boeing hatte nach dem Unglück die Kritik an seinem brandneuen Flugzeug zurückgewiesen. (Claudia Ruff, Regina Bruckner, 11.3.2019)

Anmerkung: Dieser Artikel wurde aktualisiert