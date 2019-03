Unsere tägliche Reise – Zum Gondeldinner nach Dorfgastein

12.3.2019 – Unsere tägliche Reise führt uns heute zu einem ungewöhnlichen Dinner ins Gasteinertal.

foto: gasteinertal tourismus gmbh

Bereits zum fünften Mal können Gourmets und Weingenießer in einer Gondel der Gipfelbahn Fulseck ein viergängiges Menü genießen. Zwei bis vier Personen finden bei der nächtlichen Auffahrt mit der Seilbahn in einer Kabine Platz. Am 21. März geht es am Dorfgasteiner Hausberg dem Gipfel entgegen, während hinter den Kulissen Hochbetrieb herrscht. In vier provisorisch eingebauten Küchen in der Tal-, Mittel- und Bergstation werden die Speisen mit vorbereitet, bevor sie in diesem außergewöhnlichen Ambiente serviert werden.

Infos: Gondeldinner am Fulseck in Dorfgastein