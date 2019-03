Quiz: Was wissen Sie zum Thema Früchte?

Welche Frucht kostete einmal so viel wie eine ganze Kutsche? Testen Sie Ihr Wissen!

Früchte sind das bessere Gemüse, sind wir uns mal ehrlich. Kaum etwas schmeckt so erfrischend wie Wassermelonen oder ist so ein Hochgenuss wie reife Erdbeeren. Passend dazu hat Arthur Bamberger ein Früchtequiz verfasst. Darin geht es weniger darum, welches Obst eigentlich Gemüse ist, sondern um Fragen aus der Mode, der Kunst und der Mediengeschichte, die etwas mit den süßen Früchtchen zu tun haben. Testen Sie also Ihr etwas anderes Frucht-Wissen!

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (Arthur Bamberger, ÖQV, 12.3.2019)