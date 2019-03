Unsere tägliche Reise – Kostenloser Skitag in der Zillertal Arena

15.3.2019 – Unsere tägliche Reise führt uns heute in die Zillertal Arena, weil man da einen Tag lang gratis Skifahren kann. Unter einer Voraussetzung

foto: hannes sautner

Im Zuge der Lederhosen Wedel Woche gibt es von 1. bis 7. April 2019 bei Kauf eines Dreitagesskipasses einen kostenlosen Skitag in der Zillertal Arena oben drauf. Einzige Voraussetzung: am kostenlosen Skitag muss man in Tracht auf die Piste.

Einen anderen kostenlosen Service bietet das größte Skigebiet des Zillertals seinen Gästen in den ersten beiden Aprilwochen: Arena Ski Guiding (31. März bis 12. April 2019). Professionelle Ski Guides verbringen den Tag mit den angemeldeten Teilnehmern und präsentieren die schönsten Pisten, die besten Abfahrten und die gemütlichsten Hütten. Limitierte Teilnehmerzahl – Anmelden direkt unter info@zillertalarena.com



Infos: Zillertal Arena