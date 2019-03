Unsere tägliche Reise – Mit dem Fahrrad Istrien erkunden

18.3.2019 – Unsere tägliche Reise führt uns heute nach Kroatien, wo sich im Frühling alles um das Fahrradfahren dreht.

foto: valamar/www.kl-photo.com

Über 2.000 Kilometer markierte Mountainbike-Strecken durchqueren fast ganz Istrien. Besonders in den milden Frühlingsmonaten lohnt sich ein Besuch der Stadt Rabac an der Ostküste, wo sich eines der größten Radsportziele Istriens entwickelte. Von hier aus können Straßenradfahrer, Mountainbiker oder Trekkingbiker auf zahlreichen Wegen die kroatische Halbinsel sowie die naheliegenden Inseln Krk und Rab erkunden. Routen wie der Teran Trail führen beispielsweise über Kilometer mit spektakulärem Meeresblick, vorbei an barocken Palästen und später durch die Weinberge von Nedešćina. Die kroatische Tourismusgruppe Valamar hat zudem ihre Hotels in Kroatien speziell auf die Bedürfnisse der Radfahrer angepasst. Die neun Bike Hotels bieten unter dem Motto "Valamar Loves Bike" Besonderheiten speziell für Radfahrer. Vom sicheren Fahrradabstellraum mit Wasch- und Selbstbedienungszonen über Infostellen für Radwege bis hin zum Fahrradverleih.

Infos: Valamar Riviera