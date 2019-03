USA bauen Stellung als größter Kriegswaffen-Exporteur aus

Saudi-Arabien ist anteilsmäßig der dominierende Rüstungseinkäufer weltweit – Lieferungen in die Nahost-Region steigen stark, Russland fällt zurück

Wien/Stockholm – Fünf Länder waren in den vergangenen fünf Jahren für 75 Prozent aller Exporte von Kriegswaffen verantwortlich: die USA, Russland, Frankreich, Deutschland und China. Das ergab eine Datenauswertung des Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) für die Jahre 2014 bis 2018.

Die USA bauten dabei ihre Stellung als größter Kriegswaffen-Exporteur aus. 36 Prozent aller Waffenausfuhren entfielen in dem Zeitraum auf die Vereinigten Saaten, in den fünf Jahren davor waren es 30 Prozent.

Immer weiter abgehängt

Die hängten damit den Zweitplatzierten Russland in den vergangenen zehn Jahren immer weiter ab. Der russische Anteil am internationalen Waffenexport in dieser Zeit von 27 auf 21 Prozent zurück – vor allem weil Indien und Venezuela weniger kauften. Die Zahl der Länder, die den USA Waffen abnahmen, belief sich von 2014 bis 2018 auf mindestens 98; Russland hatte nur 48 Staaten als Kunden.

Hinter den beiden ehemaligen Supermächten folgen Frankreich, Deutschland und China mit klarem Abstand, aber relativ eng beieinander: Auf sie entfallen 6,8, 6,4 und 5,2 Prozent aller Rüstungsexporte. Im Gegensatz zu Russland konnten sie ihren Anteil erhöhen.

Die Datenauswertung des Sipri hält auch fest, wie bedeutend Saudi-Arabien als Abnehmer von US-Waffen ist. Die Monarchie nahm der US-Rüstungsindustrie fast ein Viertel (22 Prozent) der Produktion ab, die ins Ausland ging.

Die Waffenverkäufe rückten in den vergangenen Monaten durch die Ermordung des regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in den Blickpunkt. Während türkische Ermittler und die CIA Vorwürfe gegen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erhoben, schloss sich US-Präsident Donald Trump dem nicht an. Er argumentierte nicht mit vorliegenden Indizien, sondern führte "hunderte Milliarden Dollar" ins Treffen, die US-Unternehmen entgehen würden, sollte man die saudische Führung wegen des Mordes mit einem Stopp der Waffengeschäfte bestrafen.

Hälfte der britischen Exporte an Saudis

Noch schwerwiegender wäre laut Sipri ein solcher Stopp für die britischen Hersteller: Allein auf Saudi-Arabien entfallen 44 Prozent der britischen Rüstungsexporte. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die EU-Staaten angesichts des Falls Khashoggi, des Jemen-Kriegs und der Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien selbst nicht auf ein Waffenembargo gegen Riad einigen konnten. Länder wie Dänemark und Finnland stellten ihre Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien ein, Großbritannien (auf Rang sechs bei den Exporteuren) und Frankreich aber nicht.

Die Sipri-Daten zeigen auch bei weiteren Großexporteuren eine relativ einseitige Ausrichtung auf bestimmte Absatzmärkte. So gehen 37 Prozent der chinesischen Exporte nach Pakistan und 27 Prozent der russischen Exporte nach Indien. Die beiden Atommächte stehen sich im wieder blutig aufgeflammten Konflikt um die Himalaja-Region Kaschmir gegenüber. Frankreich wiederum exportierte in den vergangen Jahren 28 Prozent seiner Kriegswaffen nach Ägypten unter dem autokratischen Präsidenten Abdelfattah al-Sisi. Ein breiteres Feld an Abnehmern hat dagegen die deutsche Rüstungsindustrie.

Lieferungen nach Afrika zurückgegangen

Die einseitige Ausrichtung wird beim Blick auf die wichtigsten Importeure noch deutlicher: Saudi-Arabien, das für zwölf Prozent aller Waffenimporte steht, bezieht 68 Prozent seiner Waffen aus den USA. Auch der viertgrößte Importeur Australien (4,6 Prozent) beschafft sich 60 Prozent seiner Waffen in den USA. Das zweitplatzierte Indien (9,5 Prozent) sowie Algerien auf Rang fünf und China auf Rang sechs haben mit enormem Abstand Russland als wichtigsten Partner. Sie verlassen sich zu 58 beziehungsweise 66 und Peking sogar zu 70 Prozent auf den Lieferanten Moskau. Ägypten, hinter Saudi-Arabien und Indien mit 5,1 Prozent Anteil an dritter Stelle der Waffenimporteure, hat mit Frankreich (37 Prozent) und Russland (30 Prozent) zwei bedeutende Ausrüster.

Nach Weltregionen betrachtet sind die Lieferungen nach Afrika, Südamerika und Asien-Ozeanien zurückgegangen. Asien-Ozeanien blieb 2014–18 allerdings der Raum, in den die meisten Kriegswaffen (40 Prozent, minus sieben Prozentpunkte gegenüber 2009–13) geliefert wurden, wobei Australien mehr, das selbstproduzierende, bei bestimmten Technologien aber nach wie vor auf Importe angewiesene China sowie Indien und Pakistan weniger kauften.

Exporte nach Nahost im Steigen

Dahinter folgen die Nahostregion (35 Prozent, plus 15 Punkte) und Europa (elf Prozent, minus drei Punkte) als wichtigste Importeure. Die Rüstungslieferungen in den Nahen Osten – wo dem Sipri-Experten Pieter Wezeman zufolge insbesondere in der Golfregion "Konflikte und Spannungen grassieren" – wuchsen signifikant um 87 Prozent. Der Grund sind Saudi-Arabien und Ägypten, die ihre Importe verdreifachten, sowie die teils noch dramatischeren Steigerungen im Fall von Israel, Katar und dem Irak. Syrien bezog dagegen um fast die Hälfte weniger als zuvor.

Für die EU-Staaten bleiben die USA nicht zuletzt wegen nicht innerhalb der Union, sondern in Übersee bestellter Kampfjets und Raketenabwehrsysteme, die nicht nur in Europa, sondern global in der Nachfrage gestiegen sind, Hauptlieferant. Der US-Anteil an den europäischen Einkäufen in den vergangenen fünf Jahren betrug 41 Prozent. Weil Österreich weder unter den Top 25 bei den Exporteuren noch unter den Top 40 bei den Importeuren ist, spielt es im internationalen Handel mit Kriegswaffen nur eine sehr kleine Rolle. (APA, 11.3.2019)